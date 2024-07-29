2024’ün en iyi kamerasına sahip telefonu: Listede hangi cihazlar var?

Apple, Google, Samsung ve daha fazlasından, sizin için ideal olanı seçebilmeniz için en iyi kameralı telefon önerilerini topladık. Bu listede 2024 yılının en iyileri yer alıyor.

YAYINLAMA
Google News
2024’ün en iyi kamerasına sahip telefonu: Listede hangi cihazlar var?

2024'teki en iyi telefonların hepsi, Instagram takipçilerinizi veya aile üyelerinizi şaşırtacak fotoğraflar çekebilen harika kameralara sahiptir. Bunlar arasında Apple, Google, Samsung ve diğerlerinin yüksek performanslı telefonları yer alıyor. Farklı şirketler benzersiz özellikler, bir kamera lensleri yelpazesi ve çeşitli megapiksel sayıları sunar.

EN İYİ KAMERALI TELEFON HANGİSİ?

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, aynı normal ve geniş kameralara sahiptir ve bugün satın alabileceğiniz herhangi bir telefondaki fotoğraflar ve videolar için en iyi eksiksiz paketi sunar.

iPhone 15 Pro

15 Pro'nun 3x optik zoom lensi iyi olsa da, Pro Max bir sahnede daha ilginç çekimler bulmanızı sağlayan 5x yakınlaştırma ile daha da ileri gidiyor. Her iki telefon da ProRaw görüntüleri, ProRes video yakalama ve Log renk uzayında kayıt gibi gelişmiş özellikler içerir, bu da onları profesyonel film yapımcıları için güçlü araçlar haline getirir.

Xiaomi 14 Ultra

Rakiplerinin herhangi birinden çok daha büyük bir ana kamera sensörü, geniş, değişken bir diyafram ve Leica tarafından tasarlanmış optik ile Xiaomi 14 Ultra, bir telefondan şimdiye kadar gördüğümüz en iyi görüntülerden bazılarını çekebiliyor. Ham dosyaların büyük dinamik aralığı ve netliği, normalde tam boyutlu aynasız kameralardan görmeyi beklediğimiz çekimler üretebileceğimiz anlamına geliyor.

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro ile ilgili bazı erken sorunlar yaşasak da çoğunlukla Raw dosyaları çeken kameralarıyla Google'dan daha fazla test ve yazılım güncellemesi, sonunda Pixel 8 Pro'yu oldukça yüksek oranda düşündüğümüz anlamına geliyordu. Kaygan tasarımından ve kullanımı kolay Android 14 yazılımından gerçekten güzel görüntüler çekebilen arka kamera kurulumuna kadar çok şey var.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Daha keskin bir 5x optik yakınlaştırma, daha hızlı yeni bir işlemci, o tanıdık dev ekran ve 100x dijital yakınlaştırma ile Samsung'un "Ultra" telefonu, bol miktarda ekran alanı isteyen mobil fotoğrafçılar için en iyi seçim olmaya devam ediyor.

Bonus: iPhone 13

iPhone 15 Pro Max en iyi kamera kurulumlarından birine sahip olsa da, herhangi bir telefonda bulmak mümkün olsa da, çoğumuz için erişemeyeceği bir fiyat etiketine de sahip. iPhone 13 de dahil olmak üzere bazı eski modellerini doğrudan çevrimiçi mağazasından satışta tuttu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ÖTV yüzde otuzlara kadar düştü! Hangi araçlar şartları sağlıyor, otomobil fiyatları ne kadar düşer?
ÖTV yüzde otuzlara kadar düştü! Hangi araçlar şartları sağlıyor, otomobil fiyatları ne kadar düşer?
Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Instagram bu hikayeye erişilemiyor çözümü
Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Instagram bu hikayeye erişilemiyor çözümü
Gece modemi neden kapatmalıyız, modem kapatmamak zararlı mı?
Gece modemi neden kapatmalıyız, modem kapatmamak zararlı mı?
2024 yılının en iyi elektrikli SUV’lar: Listede sürpriz var mı?
2024 yılının en iyi elektrikli SUV’lar: Listede sürpriz var mı?
Son Haberler
Saçları sağlıklı tutmanın püf noktası: İşte 6 önemli kural
Saçları sağlıklı tutmanın püf noktası: İşte 6 önemli kural
2024’ün en iyi kamerasına sahip telefonu: Listede hangi cihazlar var?
2024’ün en iyi kamerasına sahip telefonu: Listede hangi cihazlar var?
Yatırımın 4 altın kuralı: Nasıl bir yatırım yolu izlemek gerekir?
Yatırımın 4 altın kuralı: Nasıl bir yatırım yolu izlemek gerekir?
Fed faiz kararı ne zaman? Powell, hangi gün açıklama yapacak?
Fed faiz kararı ne zaman? Powell, hangi gün açıklama yapacak?
2024 Paris Olimpiyatları’nda enerji tasarrufu öne çıkıyor
2024 Paris Olimpiyatları’nda enerji tasarrufu öne çıkıyor
Yapay zeka ve Metaverse daha iyi bir etkileşime sahip olabilir
Yapay zeka ve Metaverse daha iyi bir etkileşime sahip olabilir
Çok Okunanlar
Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? Gram, çeyrek ne kadar? 29 temmuz Güncel altın fiyatları
Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? Gram, çeyrek ne kadar? 29 temmuz Güncel altın fiyatları
Kenan Işık'tan acı haber! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık'tan acı haber! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Özgürlüğünüz batsın! 29 Temmuz Pazartesi gazete manşetleri...
Özgürlüğünüz batsın! 29 Temmuz Pazartesi gazete manşetleri...
BİM 30 Temmuz 2024 Salı Aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Gıda ürünlerinde indirim...
BİM 30 Temmuz 2024 Salı Aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Gıda ürünlerinde indirim...
iOS 18 Beta: Ana ekrana Widget nasıl eklenir?
iOS 18 Beta: Ana ekrana Widget nasıl eklenir?
Dünya çapında yaşanan siber kriz sonrası açıklama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakın ne dedi?
Dünya çapında yaşanan siber kriz sonrası açıklama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakın ne dedi?
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım