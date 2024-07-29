2024’ün en iyi kamerasına sahip telefonu: Listede hangi cihazlar var?

2024'teki en iyi telefonların hepsi, Instagram takipçilerinizi veya aile üyelerinizi şaşırtacak fotoğraflar çekebilen harika kameralara sahiptir. Bunlar arasında Apple, Google, Samsung ve diğerlerinin yüksek performanslı telefonları yer alıyor. Farklı şirketler benzersiz özellikler, bir kamera lensleri yelpazesi ve çeşitli megapiksel sayıları sunar.

EN İYİ KAMERALI TELEFON HANGİSİ?

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, aynı normal ve geniş kameralara sahiptir ve bugün satın alabileceğiniz herhangi bir telefondaki fotoğraflar ve videolar için en iyi eksiksiz paketi sunar.

iPhone 15 Pro

15 Pro'nun 3x optik zoom lensi iyi olsa da, Pro Max bir sahnede daha ilginç çekimler bulmanızı sağlayan 5x yakınlaştırma ile daha da ileri gidiyor. Her iki telefon da ProRaw görüntüleri, ProRes video yakalama ve Log renk uzayında kayıt gibi gelişmiş özellikler içerir, bu da onları profesyonel film yapımcıları için güçlü araçlar haline getirir.

Xiaomi 14 Ultra

Rakiplerinin herhangi birinden çok daha büyük bir ana kamera sensörü, geniş, değişken bir diyafram ve Leica tarafından tasarlanmış optik ile Xiaomi 14 Ultra, bir telefondan şimdiye kadar gördüğümüz en iyi görüntülerden bazılarını çekebiliyor. Ham dosyaların büyük dinamik aralığı ve netliği, normalde tam boyutlu aynasız kameralardan görmeyi beklediğimiz çekimler üretebileceğimiz anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro ile ilgili bazı erken sorunlar yaşasak da çoğunlukla Raw dosyaları çeken kameralarıyla Google'dan daha fazla test ve yazılım güncellemesi, sonunda Pixel 8 Pro'yu oldukça yüksek oranda düşündüğümüz anlamına geliyordu. Kaygan tasarımından ve kullanımı kolay Android 14 yazılımından gerçekten güzel görüntüler çekebilen arka kamera kurulumuna kadar çok şey var.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Daha keskin bir 5x optik yakınlaştırma, daha hızlı yeni bir işlemci, o tanıdık dev ekran ve 100x dijital yakınlaştırma ile Samsung'un "Ultra" telefonu, bol miktarda ekran alanı isteyen mobil fotoğrafçılar için en iyi seçim olmaya devam ediyor.

Bonus: iPhone 13

iPhone 15 Pro Max en iyi kamera kurulumlarından birine sahip olsa da, herhangi bir telefonda bulmak mümkün olsa da, çoğumuz için erişemeyeceği bir fiyat etiketine de sahip. iPhone 13 de dahil olmak üzere bazı eski modellerini doğrudan çevrimiçi mağazasından satışta tuttu.