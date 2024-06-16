2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Et ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110650025 Ücretsiz

110650025 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Et ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110650025 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110650025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Et ve Ürünleri Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Et ve Ürünleri Teknolojisi   Bölümü   Bandırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Et ve Ürünleri Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,52621

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.968.222

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110650025

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Et ve Ürünleri Teknolojisi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,52621

Başarı Sıralaması: 1.968.222

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,71539

Başarı Sıralaması:  2.092.968

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1528545

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-5

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