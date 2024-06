2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Et ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110650025 Ücretsiz 110650025 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.