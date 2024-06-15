15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu

SMA hastaları için farkındalık yaratmak isteyen bir şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiği engelledi. Sadece bir kişinin yaptığı öylem bir anda infial oluşturdu. Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

TRAFİK KISA SÜRE SONRA AÇILDI

SMA hastaları için yapılan eylemin ardından kapanan köprü trafiğe açıldı. Eylemi gerçekleştiren şahıs hakkında ilk bilgiyi ise Bakan Yerlikaya verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

“Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.”