11. Yargı paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma tahliye kararı çıktı, Hangi suçu işleyenlere tahliye yok?

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak da bilinen infaz indirimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 50 bin mahkuma tahliye kararı çıktı, peki hangi suçu işleyenlere tahliye yok? İşte önemli detaylar...

11. Yargı Paketi için gözler 25 Aralık Resmi Gazete kararlarına çevrildi. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak da bilinen infaz indirimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu gelişmeyle birlikte binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünün üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 274 oyla teklif yasalaştı. Mahkum ve mahkum yakınları ise 31 Temmuz 2023 tarihinde işlenen suçlara odaklandı. 11. Yargı Paketi’nde düzenlemeler içeren 30, 31 ve 32’nci maddeler tekliften çıkarılırken 5 madde de ihdas edildi. 11. Yargı Paketi düzenlemesiyle birlikte 50 bin mahkumun tahliye olması bekleniyor. Peki 11. Yargı Paketi son dakika Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman çıkacak? İşte, mahkumlara af son dakika gelişmeleri…

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 11. Yargı Paketi olarak da bilinen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmıştı. Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler yapılması öngörülen kanun teklifiyle birlikte yaklaşık 50 bin mahkumun yararlanacağı ifade ediliyor. 31 Temmuz ve 2023 öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden, açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin teklif, şartları sağlayan hükümlüleri kapsayacak. Kanun teklifiyle birlikte bazı suçlarda ceza artırımı olacak. Peki 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, TBMM Genel Kurul’da görüşülen 11. Yargı Paketi maddeleri ve diğer detaylar…

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen, Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERKEN TAHLİYE KİMLERİ KAPSIYOR?

Covid-19 düzenlemesi olarak da bilinen kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenleme, kanun teklifinde yer alıyor.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar sebebiyle kapalı cezaevinde bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalıda geçirenler, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasını 3 yıl veya daha az süre kalanlar, şartları sağlaması durumunda açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talep etmeleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olma şartıyla ilgili mevzuat uyarınca denetimli serbestlik tedbiri altında infaz uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.

HANGİ SUÇLARA TAHLİYE YOK

*Terör ve örgütlü suçlar

*Çocuğa cinsel istismar

*Cinsel saldırı

*Ckadını eşini çocuğunu kasten öldürme

*Deprem suçları

ERKEN TAHLİYE İÇİN ŞARTLARI SAĞLAMASI GEREKİYOR

Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

AKP ve MHP, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan 11. Yargı Paketi'nde yer alan af kapsamından deprem suçlarının çıkarılması için önerge verdi. Abdullah Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." diye konuştu.

