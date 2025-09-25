Manşetler
14:24
Cebinize iyi bakın 1 TL sizi milyoner yapabilir: Hatalı basım değer kattı!
14:00
Son dakika! ASELSAN Borsa İstanbul'da rekor kırdı: 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu
13:51
Yedikleri yemek sonları oldu: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda!
12:03
Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek listeledi: Bu markaları evinize bile sokmayın!
11:43
CHP'de sular durulmuyor: 22. Kurultay da yargıya gidebilir
11:30
Bakanlık düğmeye bastı: Erken emeklilik yolda, peki kimleri kapsıyor işte detaylar...
11:20
Erdoğan Macron'a esprili laf soktu: "İyi olduğu da oluyormuş"
11:02
Fenerbahçe'de bomba ayrılık: Maç sonrası çarpıcı iddia 'Hayırlı olsun'
10:43
MasterChef'te kriz anları! Mehmet Şef çıgına döndü, o yarışmacıyı stüdyodan kovdu!
10:00
Trump'ın özel jesti dünya gündeminde: Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı
Zirvede 7 başlık konuşulacak: 25 Eylül 2025 Perşembe, güncel gazete manşetleri
Zirvede 7 başlık konuşulacak: 25 Eylül 2025 Perşembe, güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
25 Eylül 2025 09:22
Zirvede 7 başlık konuşulacak! İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe, gündeme dair merak edilen güncel gazete manşetleri...
