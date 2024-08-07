Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü duyurdu! ATM'lerde para sistemi değişiyor! Tek banknot dönemi başlıyor

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak, Küçük banknotlarını kademe kademe ATM'lerden kaldıran bankaların ilerleyen günlerde tek banknot dönemine geçeceğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü duyurdu! ATM'lerde para sistemi değişiyor! Tek banknot dönemi başlıyor

5-10-20 TL gibi banknotlar artık vatandaşın ihtiyaçlarını gideremiyor. Hal böyle olunca bankalar yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Küçük banknotlarını kademe kademe ATM'lerden kaldıran bankaların ilerleyen günlerde tek banknot dönemine geçeceği konuşuluyor.

VATANDAŞIN ATM'DEN ÇEKTİĞİ TUTAR DEĞİŞTİ

Piyasada küçük değerli para birimlerinin ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle vatandaşlar ATM'lere gittiğinde en yüksek tutar olan 200 TL'yi çekmeyi daha sık tercih etmeye başladı. Hatta bazı bankalardan 10-20 TL gibi rakamları çekmek imkansız hale geldi.

Yakın bir zaman önce de 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

"YAKINDA SADECE 200 TL BANKNOTLAR OLACAK"

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" ifadelerini kullandı.

Cevdet yılmaz açıkladı! kiracılar dikkat! kira kontratları e- Devlet üzerinden yapılabilecekCevdet yılmaz açıkladı! kiracılar dikkat! kira kontratları e- Devlet üzerinden yapılabilecek

Gümrük vergisi ne kadar oldu? Temu vergi oranı ne kadar oldu, Temu vergisi yüzde kaç?Gümrük vergisi ne kadar oldu? Temu vergi oranı ne kadar oldu, Temu vergisi yüzde kaç?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Af yok diyerek duyurdu! Piyasalardaki kaos sonrası Şimşekten ilk açıklama!
Af yok diyerek duyurdu! Piyasalardaki kaos sonrası Şimşekten ilk açıklama!
Milyonlarca emekli bugünü bekliyordu! Emekli maaş farkları hesaplara yattı
Milyonlarca emekli bugünü bekliyordu! Emekli maaş farkları hesaplara yattı
Benzin, motorin fiyatlarında son dakika! 7 Ağustos 2024 Çarşamba Güncel benzin, motorin, LPG, brent petrol fiyatları
Benzin, motorin fiyatlarında son dakika! 7 Ağustos 2024 Çarşamba Güncel benzin, motorin, LPG, brent petrol fiyatları
Altın fiyatlarında yeni gelişme! 7 Ağustos 2024 Çarşamba güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Altın fiyatlarında yeni gelişme! 7 Ağustos 2024 Çarşamba güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Son Haberler
Türkiye tarihi adım atarak İsrail'in yargılandığı soykırım davasına müdahil olmak için belgeleri sundu!
Türkiye tarihi adım atarak İsrail'in yargılandığı soykırım davasına müdahil olmak için belgeleri sundu!
İstagram ne zaman açılacak! AK Parti'den açıklama: 'Kısa zamanda açılabilir'
İstagram ne zaman açılacak! AK Parti'den açıklama: 'Kısa zamanda açılabilir'
Anneannesini öldürmüştü Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için ilk karar!
Anneannesini öldürmüştü Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için ilk karar!
Latte nedir? Latte nasıl yapılır? Latte deseni nasıl çizilir?
Latte nedir? Latte nasıl yapılır? Latte deseni nasıl çizilir?
2050 Yılında dünyanın ekonomisi en güçlü devletleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
2050 Yılında dünyanın ekonomisi en güçlü devletleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim var mı? 6 Ağustos Salı benzin, motorin(mazot) LPG ve Brent petrol fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim var mı? 6 Ağustos Salı benzin, motorin(mazot) LPG ve Brent petrol fiyatları ne kadar?
Çok Okunanlar
Af yok diyerek duyurdu! Piyasalardaki kaos sonrası Şimşekten ilk açıklama!
Af yok diyerek duyurdu! Piyasalardaki kaos sonrası Şimşekten ilk açıklama!
Meteoroloji o illeri uyardı! Karadeniz dikkat! 7 Ağustos 2024 Çarşmba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji o illeri uyardı! Karadeniz dikkat! 7 Ağustos 2024 Çarşmba hava durumu ve sıcaklıkları
Benzin, motorin fiyatlarında son dakika! 7 Ağustos 2024 Çarşamba Güncel benzin, motorin, LPG, brent petrol fiyatları
Benzin, motorin fiyatlarında son dakika! 7 Ağustos 2024 Çarşamba Güncel benzin, motorin, LPG, brent petrol fiyatları
Türkiye tarihi adım atarak İsrail'in yargılandığı soykırım davasına müdahil olmak için belgeleri sundu!
Türkiye tarihi adım atarak İsrail'in yargılandığı soykırım davasına müdahil olmak için belgeleri sundu!
Ak Parti düğmeye bastı, emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Fazla prim ve düşük prim maaş düzenlemesi yolda
Ak Parti düğmeye bastı, emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Fazla prim ve düşük prim maaş düzenlemesi yolda
Altın alacak ve satacaklar şaşkın! 6 Ağustos Salı güncel gram çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altın alacak ve satacaklar şaşkın! 6 Ağustos Salı güncel gram çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Yorumlananlar
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Orta doğu da gerilim hat safhada! Çin'den son dakika İsrail açıklaması! Her türlü saldırıyı...
Orta doğu da gerilim hat safhada! Çin'den son dakika İsrail açıklaması! Her türlü saldırıyı...