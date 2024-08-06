Gümrük vergisi ne kadar oldu? Temu vergi oranı ne kadar oldu, Temu vergisi yüzde kaç?

Gümrük vergisi artışı ne kadar oldu ve yurtdışı alışveriş sınırı kaç Euro? Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, 30 euroyu aşmayan mallar ve bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi mallar vergilendirilecek. Ticaret Bakanlığı, 150 avrodan 30 avroya yükseltilen yurtdışı alışveriş limitini açıkladı.

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapıldı ve değeri 30 euroyu aşmayan eşyalar ve bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergiler uygulandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla gerçek kişiye gelen herhangi bir eşyanın değeri üzerinden yüzde otuz, 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden yüzde otuz vergi tahsil edilecek. 15 gün içinde karar yürürlüğe girecek.

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Güncellenen uluslararası alışveriş sınırlamaları hakkında Ticaret Bakanlığından açıklama

Ticaret Bakanlığı, 150 avrodan 30 avroya yükseltilen yurtdışı alışveriş limitini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayınlanan "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gelen malların bedeli 150 avrodan 30 avro olarak düşürüldüğünü belirtti. Açıklamada, AB ülkelerinden doğrudan gelenler için tek ve maktu vergi oranlarının %20'den %20'ye, diğer ülkelerden gelenler için %20'den %60'a, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gerçek kişiye gelen eşya ve yolcu beraberinde gelen eşya için %60'dan %60'a çıkarıldığı bilgisini verdi.

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Ticaret Bakanlığı, kararla ilgili olarak, "Son aylarda yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden ve bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı-satıcı esnaf, tacir ve KOBİ'lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, Bu karar, bakanlık bünyesinde bulunan kurumlar, ilgili diğer bakanlıklar, esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları ve tüketici kuruluşları ile görüşüldükten sonra verildi. 21 Ağustos tarihinde değişiklikler geçerli olacak.