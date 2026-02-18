Yusuf Tekin'den "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinliklerine gelen tepkilere ilişkin muhalefete açtı ağzını yumdu gözünü!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenecek bildirgeyi yayınlamasının ardından Bakan Tekin, muhalefetten gelen tepkilere sessiz kalmadı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinliklerine muhalefetten gelen tepkilere zehir zemberek yanıt verdi. Tekin, "Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Okumadan, anlamadan eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılması doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile yazı gönderildi.

"MUHALEFETİ ÖNE OKUMA YAZMA ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUM"

CHP başta olmak üzere muhalefetten ise tepkiler gecikmedi. Peş peşe gelen tepkilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yanıt geldi. Bakan Tekin, TV net canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum.

Haberin Devamı

"OKUMADAN ANLAMADAN ELEŞTİRİYİ SİYASET ZANNEDİYORLAR"

Okumadan, anlamadan eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var. Bizim derdimiz çocuklarımızın milli şuurlarını geliştirecek, dayanışma ve birliktelik arzusunu perçinleyecek işler yapalım istiyoruz."

