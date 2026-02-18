Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin "Elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaparken valilere de kamu düzeni ve güvenlik konusunda da uyarılarda bulunarak talimatlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin "Elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Valiler Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk" dedi.



Başkan Erdoğan, "Valilik, sadra şifa olma, derde deva bulma yeri; milletimizle hemhâl olma, vatandaşla hem dem hem det olma makamıdır. Valilerimizden en büyük beklentimiz, sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmeleri, insanımızın gönlüne girmeleri, görev ve mesuliyet dairesinde maksimum verimle vazifelerini ifa etmeleridir. Liderlik de esasen bunları gerektirir. Başarılı bir vali, iyi bir lider demektir. İyi liderlik, yük almayı, sorumluluk almayı, riske girmeyi, idareyi masraflılıktan yani yerelde çözülebilecek sorunları Ankara’ya havale etmekten uzak durmayı gerektirir." ifadelerini kullandı.



Konuşmasında valilere uyarılarda bulunan Erdoğan, "Suyu akışına bırakan, hazıra konan, selefinden devraldığı mirası tüketen bir yöneticinin ne bulunduğu vilayete ne de riyaset ettiği kamu kurumuna liderlik etmesi mümkün değildir." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın "Valiler Buluşması" programında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

Valiler buluşmamızın ülkemiz milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum toplantımızı bu yılda başarıyla tertipleyen İçişleri Bakanlığımız yürekten tebrik ediyorum.

ALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR

Birazdan farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz Mülki İdare Amirlerimizin her birini ayrı ayrı kutluyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Bakanlığımız da bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya’ya bir kez daha sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.

RAMAZAN MİLLETİMİZE HAYIRLAR GETİRSİN

Yine bu gece itibarıyla müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ya Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yeise. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un bu niyazını bugün bir kez de kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. İstiklal Marşı şairimizin bu dualarına bizler de gönülden âmin diyoruz.

Gazzeli kardeşlerime şahsım ve ülkem adına dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Gazzeli kardeşlerimizi unutmayalım. Ramazan milletimize hayırlar getirsin. Bizler birbirimize destek oldukça birbirimizin yaralarını sardıkça bölgemizde barışın, huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Yeter ki kardeşliğimize ve kardeşlerimize sımsıkı sarılalım.

Büyük bir millet olarak bizim büyük imanımızın büyük ruhumuzun bir özelliği de devlet mefhumuna yüklediğimiz anlam ve affettiğimiz önemdir. Biz tarihinin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış ebet müddet şiarıyla devletini daima yaşatmış ve sonraki kuşaklara aktarmış bir milletiz.

Kaynakları milletimizin ve şehirlerimizin faydasına olacak şekilde çok titiz kullanmalısınız.

Vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır Valilik. Sadra şifa olma derde deva bulma yeridir. Başarılı bir vali iyi bir lider demektir. İyi bir liderlikte sorumluk almayı, riske girmeyi, yerelde çözülecek sorunları Ankara'ya hava etmekten uzak durmayı gerektirir. Suyu akışına bırakan hazıra konan bir tüketicinin ne bulunduğu vilayete ne de bulunduğu kamu kurumuna liderlik etmesi mümkün değildir.

Ramazan-i Şerif'i hem ülkemizde hem de sınırlarımızın ötesinde dolu dolu geçirmek amacıyla iftar ve sahur sofralarına konuk olacak vatandaşlarımızla aynı çorbaya kaşık sallayacak aynı ekmeği bölüşecek hanelerle birlikte asıl gönüllere misafir olacağız. Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmalarını sağlayacak, okullarımızda düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz.

"DOĞRU BİLDİĞİMİZDEN ASLA AYRILMAYACAĞIZ"

Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadı. Türkiye'de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla iletişim faaliyetleri bu mecralara kaydı. Ancak beğeni almak gibi sebeplerle bu mecralarda ölçü zaman kaçıyor.

"BUNA 'EYVALLAH' DEMEYECEĞİZ"

Yayınladıkları bildirilerle 86 milyonun Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin milletimizin arasına nifak sokmasına birlik ve kardeşlik ayı Ramazan’ı Şerifte insanımıza kutuplaştırmasına 'eyvallah' demeyeceğiz. Sizlerden mübarek Ramazan ayında çok büyük gayret bekliyorum.

Şunu en iyi sizler biliyorsunuz unutmayın; Devlet kapısı hacet kapısıdır. Bizim insanımız mahcuptur mağrurdur. Kalbini herkese açmaz. Derdini sıkıntısını ulu orta herkese anlatmaz hele hele meramını maruzatını ihtiyacını herkesle paylaşmaz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum şimdi meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütalaalar başlayacak. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak.

Böylece önce terörsüz Türkiye’yi inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyada kuvveden fiile çıkaracağız. Sürecin sıhhatli bir şekilde devamı için sınır bölgelerimizdeki valilerimiz başta olmak üzere mülki idare amirlerimize önemli görevler düşüyor.

"SİZLERDEN AZAMİ KATKI BEKLİYORUM"

Olası provokasyonların önüne geçilmesi şehirlerimizde uzun ve güven ortamının korunması güvenlik boyutunda en ufak bir zafiyetin olmaması terörsüz Türkiye’ye doğru ilerlediğimiz bugünlerde oldukça mühimdir. Sizlerden bu konuda da azami katkı beklediğimin altını özellikle çiziyor.

Merkezi idaremizin yerel yönetimlerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın uyum içinde çalışmasıyla inşallah hedeflerimize tek tek ulaşacağız kahraman şehitlerimizin emanetine gazilerimize ve şehit yakınlarımızın hassasiyetlerine en güçlü şekilde sahip çıkacağız.

