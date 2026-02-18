NATO sahnesinde -5 derecede Bayraktar TB3 şov: Müttefiklerden tam not!

NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026’nın gerçekleştirilen safhasında, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar ve rüzgarın görüşü düşürmesine rağmen, Bayraktar TB3 SİHA uçuş gösterimi icra ederek müttefiklerden tam not aldı...

Türk savunma sanayii, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi’nin en zorlu şartlarında sergilemeye devam ediyor. NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026’nın gerçekleştirilen safhasında, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgârların hâkim olduğu dondurucu ortamda Bayraktar TB3 SİHA bir uçuş gösterimi icra etti.

DONDURUCU SOĞUKTA TAM PERFORMANS

Tatbikatın gerçekleştirildiği Baltık Denizi’ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG ANADOLU’nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi. Şiddetli rüzgârın deniz üzerinde yarattığı türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamlayarak şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG ANADOLU’ya otonom iniş gerçekleştirdi. Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava koşullarında şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

HER TÜRLÜ HAVA ŞARTINDA GÖREVE HAZIR

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede gerçekleştirilen ve su üstü hedeflerinin ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulduğu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen bu başarılı uçuşlar, milli SİHA’nın her türlü hava koşulunda operasyonel olarak görev yapabildiğini bir kez daha gösterdi.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

