İSKİ'de olay yaratacak iddia: Meğer yıllarca su sayaçları okunmadan fatura kesilmiş!

Meğer yıllarca su sayaçları okunmadan fatura kesilmiş!

İSKİ'de olay yaratacak iddia: Kurum personeli su sayacını okumak yerine fiyat ortalaması yöntemi ile fatura kesince İSKİ'den 20 bin TL alacaklı olduğunu öğrenen gazeteci Yüksel Aytuğ İBB yönetimine sitem etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSKİ’de skandal niteliğinde bir hesaplama hatası yaşandığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurumda, faturalandırma sürecine ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, kendisine gelen son su faturasını incelediğinde “Eksi 19 bin 900 TL” ibaresiyle karşılaştı. Bu olağan dışı durum üzerine konunun peşine düşen Aytuğ, yıllardır gizli kalan bir uygulamayı fark ettiğini belirtti.

SU SAYAÇLARINI OKUMAK YERİNE ORTALAMA ÜCRETTEN FATURA KESİLMİŞ

İddiaya göre, İSKİ yönetiminde görev yapan bir personelin, sayaçları fiilen okumak yerine “ortalama tüketim” yöntemiyle fatura tutarlarını belirlediğini öğrendi. Bu uygulama sonucunda, kurumun vatandaşa borçlu duruma düştüğü anlaşıldı.

Söz konusu haksız işlemin yaklaşık altı yıldır sürdüğünü ifade eden Aytuğ, yaşadığı süreci anlattı.

Aytuğ; “Yıllardır evime gelen su faturalarından şikâyetçiydim. Siteye gelen ana giriş dâhil tüm su sayaçlarını kontrol ettirdim. Evdeki tüm musluklara su tüketimini azaltmaya yönelik aparatlar taktım ama nafile. Sanki Tarihi Çemberlitaş Hamamı’nı ben işletiyorum; öyle korkunç faturalar geliyordu.” dedi.

"KASADA 20 BİN TL BİLE YOK"

Durumu netleştirmek için Sarıyer-Beşiktaş İSKİ Şube Müdürlüğü’ne giden Aytuğ, burada da yeni bir şaşkınlık yaşadığını aktardı.

İSKİ’nin kendisine yaklaşık 20 bin TL borçlu olduğunu söyleyen Aytuğ, alacağını tahsil etmekiçin şubeye gittiğinde ise faiz konusunu sorduğunda ise yetkililerden alaycı gülümsemelerle karşılaştığını belirterek, "Peki bunun faizi ne olacak?" diye soracak oldum, karşılığında müstehzi gülümsemeler aldım, "Paranı kurtarmışsın işte daha ne istiyorsun?" der gibi... "İyi o zaman, paramı alayım bari, vezne ne tarafta?" diye sordum, yine güldüler: "Bizim veznede o kadar para ne arar?" diye... Bahsettiğim yer, Türkiye'nin en fazla su abonesine sahip Sarıyer - Beşiktaş Şube Müdürlüğü ama kasalarında 20 bin liraları yok." dedi.

"BU BECERİKSİZ ZİHNİYET BİR DE DEVLET YÖNETMEYE TALİP"

Gazeteci Aytuğ, yalnızca kendi binasında değil, mahallede de benzer sorunları yaşayan çok sayıda kişi olduğunu vurguladı.

Eve gelen faturaların gerçekliğinin dahi sorgulanır hâle geldiğini belirten Aytuğ, İBB yönetimine ilişkin de beceriksiz zihniyet diyerek, "Zaten bu yönetim anlayışlarıyla bırakın paralarının olmasını, kasalarının yerinde duruyor olması bile büyük şans... Dilekçe yazıp, "paraları olduğunda" banka hesabıma göndermeleri için talimat verdim.

Bu beceriksiz zihniyet bir de devletin bütçesini yönetmeye talip, öyle mi?" dedi.

