Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit bildirim sınırı arttı! İşte, detaylı bilgiler...

Yurt dışına çıkarılabilecek azami tutarın 185 bin liraya yükseltilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sürekli olarak yurt dışına çıkacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik haberi geldi. Yurt dışına çıkarılabilecek azami tutarda rakam değişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle birlikte Resmi Gazete'nin 15 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na uyum sağlanmış oldu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA AZAMİ TUTAR DEĞİŞTİ

Bu kapsamda, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami tutar olan 25 bin liralık limit, 185 bin liraya yükseltildi.

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla yapılan değişikliğe tebliğde de yer verildi.

BAZI EKLEMELER YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin eklemeler yapıldı.

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Bu doğrultuda yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da tebliğde yer aldı.

BANKALARIN DEPO HESABI AÇMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlandı.​​​​

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