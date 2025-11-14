Araç sahiplerine kötü haber: Bu geceden itibaren benzine zam geliyor!

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu geceden itaberen benzin fiyatlarına zam bekleniyor...

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken bu geceden itibaren benzine 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 55 lirayı aşacak, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE 1 LİRA 30 KURUŞ ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, bu geceden itibaren benzine 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 55 LİRAYI AŞACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 55 lirayı aşacak, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

