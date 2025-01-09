YÖK Başkanı Özvar'dan önemli açıklama: Müfredat değişti, yeni dönem başlıyor...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MYO’ların eğitim programlarının baştan sona yenileneceğini duyurdu. Özvar, sektör temsilcileriyle yapılan çalışmalar sonucu organize sanayi bölgelerinde (OSB) MYO’ların müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini ve dijital beceri odaklı yeni modellerin hayata geçirileceğini söyledi.

“Amacımız, öğrencilerin uygulamalı eğitimle donatıldığı, dijital ve yeşil beceri ağırlıklı tematik MYO’lar kurmaktır” diyen Özvar, bu çalışmaların sektörel iş birliğiyle devam edeceğini vurguladı.

DİJİTAL VE YEŞİL PROGRAMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Özvar, “2024 yılında 20 üniversitede, 70’i aşkın dijital beceri odaklı ön lisans ve lisans programı açıldı. Yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve kuantum teknolojisi gibi alanlarda insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca, tarım ve sağlık sektöründe yeşil dönüşüm için özel programların hazırlanacağını belirtti.

STANDARTLARI KARŞILAYAMAYAN MYO'LARA DESTEK KESİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, her yıl MYO’lar denetlenecek ve standartları karşılamayan meslek yüksekokulları eğitim desteklerinden mahrum kalacak.

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Özvar, bu kararın kaliteyi artırmayı amaçladığını belirterek, rektörlere çağrıda bulundu:

“Rektörlerimiz, ayda en az birkaç kez MYO’ları ziyaret etmeli ve çalışmaları yerinde incelemelidir.”

MYO MEZUNLARININ İSTİHDAM ORANI ARTIYOR

Organize sanayi bölgelerindeki MYO mezunlarının istihdam oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Özvar, 2023’te MYO mezunlarının istihdam oranı %61,27 iken, OSB-MYO’lardan mezun olanların istihdam oranının %78 olduğunu açıkladı. Bu başarıda, sektör ihtiyaçlarına göre hazırlanan müfredatların ve uygulamalı eğitimin etkili olduğunu vurguladı.

STAJ VE İŞ YERİ UYGULAMALARI GENİŞLETİLECEK

Özvar, staj ve iş yeri uygulamalarının süre ve çeşitliliğinin artırılacağını belirtti. OSB-MYO iş birliğinin bu alanda güzel bir örnek oluşturduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin iş gücü piyasasıyla daha sıkı bir bağ kuracağını vurguladı.

64 MİLYON TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ

2024 yılı itibarıyla OSB içinde kurulan 17 MYO’da öğrenim gören 5.623 öğrenci için toplamda 64.554.179 TL eğitim desteği sağlandı. Özvar, bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

GELECEĞİN MYO'LARI İÇİN AKREDİTASYON ÇAĞRISI

Özvar, üniversite yönetimlerinden MYO programlarını akredite etmelerini ve eğitim kalitesini artıracak adımları atmalarını istedi. MYO’larda dijital ve yeşil becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

MYO'LARDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

YÖK Başkanı Özvar’ın açıklamaları, meslek yüksekokullarında köklü değişimlerin habercisi oldu. Sektörle uyumlu, uygulamalı eğitime odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayan yeni MYO modelleriyle, mezunların istihdam oranlarının daha da artması hedefleniyor. Eğitimde kalite standartlarının yükselmesi, hem iş dünyası hem de öğrenciler için umut vaat ediyor.

Kaynak: Haber7

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