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(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!

Son dakika haberi: (ÖSYM) 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan ek yerleştirme sonuçlarının erişime açıkladı. Adaylar 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişebiliyor.

(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!
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Son dakika haberleri: Binlerce öğrenci üniversitelere girebilmek için ek kontenjan sonuçlarını merakla bekliyordu. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlanırken, adaylar sonuçlara 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişebiliyor.

SONUÇLARA ÖSYM RESMİ WEB SİTESİNDEN ULAŞABLİRSİNİZ

Adaylar, YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulanabiliyor. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bu nedenle sonuçlara dijital olarak ulaşmak yeterli olacak.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıt seçeneği ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında aktif olacak. Adayların kayıt işlemlerini yerleştirildikleri üniversiteye başvurarak tamamlamaları gerekiyor.

ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ADAYLAR DİKKAT!

Elektronik kayıt yaptıran adaylar, üniversiteler tarafından duyurulacak belgeleri ve tarihlerle ilgili bilgilendirmelere dikkat ederek işlemlerini tamamlayacaklar. Elektronik kayıt işlemleri, yüz yüze kayıtlar kadar önem taşıdığı için üniversitelerin belirttiği detayları takip etmek büyük önem taşıyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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