Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması

Sadece temizlik değil, aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarına da ağırlık veren belediye, masa, sandalye, koltuk ve dolap gibi eşyaların bakımını ve temizliğini yaparken; okul bahçelerinde çim biçme ve çevre düzenlemeleriyle de eğitim yuvalarını yeni döneme hazırlıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri bizim önceliğimiz. Yeni dönemde de tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız. Tuzla’da eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmeye ve desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.”