  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması

Yayınlanma:
Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması
8 Eylül tarihinde başlayacak 2025 - 2026 yeni öğretim yılı öncesi Tuzla belediyesi hummalı bir çalışma ile okulları yeni döneme hazırlıyor.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması 1 15

Tuzla Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki 69 okulda çevre düzenleme, temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öğrencilerin hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitime başlaması hedefleniyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması 2 25

Tuzla Belediyesi, yeni dönem öncesi ilçe genelinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde kapsamlı bir temizlik ve bakım seferberliği başlattı. Belediye ekipleri, okulların camlarını özenle temizliyor, koridor ve sınıflarda genel temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Tuvaletler ise mobil buharlı yüksek basınçlı sert yüzey temizleme araçlarıyla dezenfekte ediliyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması 3 35

Sadece temizlik değil, aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarına da ağırlık veren belediye, masa, sandalye, koltuk ve dolap gibi eşyaların bakımını ve temizliğini yaparken; okul bahçelerinde çim biçme ve çevre düzenlemeleriyle de eğitim yuvalarını yeni döneme hazırlıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri bizim önceliğimiz. Yeni dönemde de tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız. Tuzla’da eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmeye ve desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması 4 45

BESLENME VE KANTİN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Tuzla Belediyesi, yalnızca fiziki koşulların iyileştirilmesiyle sınırlı kalmıyor; sosyal destek projeleriyle de eğitime katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçede yaşayan anaokul ve ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik beslenme desteği; ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kantin desteği programı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam edecek.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tuzla Belediyesi'nden okullara bakım onarım ve temizlik çalışması 5 55

Tuzla Belediyesi, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da öğrencilerin yanında olmaya, onların daha iyi şartlarda öğrenim görebilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

HABERE YORUM KAT