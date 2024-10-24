Yeğen Ömer Öcalan açıkladı! Bahçeli'nin çağrısı sonrası teröristbaşı Öcalan'dan ilk açıklama

Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin herkesi şok eden PKK ve Abdullah Öcalan açıklamalarından sonra yeni bir açılım mı olacak Bahçeli bu açıklamaları şimdi neden yaptı? Tartışmaları ülkenin gündemine oturmuştu.

YEĞEN ÖMER ÖCALAN TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmeler yaşanırken Terör örgütünün elebaşı Öcalan'ın yeğeni ve DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan kendisine ait sosyal medya hesabından, Teröristbaşı Abdullhah Öcalan ile 4,5 yıl sonra ilk defa görüştüklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz." dedi.

Ömer Öcalan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz.

ÖCALAN'DAN SİLAH BIRAKMA AÇIKLAMASI

Ömer Öcalan, teröristbaşının Bahçeli'nin 'Silahları bırakın' çağrısına yönelik verdiği cevabı da açıkladı:

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23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim.

Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.”

Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.