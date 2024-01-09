Yaz gelmeden zam geldi: Algida, dondurmada okkalı zam yaptı!

Yeni yılın ardından zam furyası bir türlü son bulmadı. Şirketler ve sektörlerden yeni zam uygulamaları paylaşılıyor. Henüz yaz gelmemesine rağmen zam bu sefer dondurmaya geldi. İşte zammın miktarı…

YAYINLAMA
Google News
Yaz gelmeden zam geldi: Algida, dondurmada okkalı zam yaptı!

2024 yılının başlamasına az bir süre kala zam haberlerini duyar olmuştuk. Ancak asıl zamların devamı 2024 yılının ilk günleriyle hız kazandı.

Dondurma mevsimine yaklaşık 5-6 ay var. Ancak yaz dönemi gelmemesine rağmen Algida, ürünlerde zam yaptı. Henüz diğer şirketlerden zam haberi gelmese de Mayıs ayının gelmesiyle beraber zamların çoğalması bekleniyor.

dondurma.jpg

MAGNUM, YÜZDE 60 ZAM GÖRDÜ

Algida, 100 lira olan Magnum 6’lı pakete zam uyguladı. Yüzde 60 oranında yapılan zamla birlikte dondurmada yeni fiyat 160 lira oldu.

Dondurma sektörü gibi gıda, giyim, teknoloji ve birçok kalemde zamlar peş peşe geliyor. Algida gibi diğer şirketlerinde yaz sezonunda yeni fiyatlar uygulayabileceği düşünülüyor.

1
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji uyarı üzerine uyarı vermişti! İstanbul’da kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarı üzerine uyarı vermişti! İstanbul’da kar yağışı başladı
Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi
Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta sanatçı Ayla Algan beyin kanamasından hayatını kaybetti
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta sanatçı Ayla Algan beyin kanamasından hayatını kaybetti
31 Mart seçimleri için gerekli...Son tarih 17 Ocak! Mutlaka E-devlet'ten isminizi kontrol edin
31 Mart seçimleri için gerekli...Son tarih 17 Ocak! Mutlaka E-devlet'ten isminizi kontrol edin
Son Haberler
Yaz gelmeden zam geldi: Algida, dondurmada okkalı zam yaptı!
Yaz gelmeden zam geldi: Algida, dondurmada okkalı zam yaptı!
Türkler, Almanya’ya gitmek istiyor! İltica talebinde rekor
Türkler, Almanya’ya gitmek istiyor! İltica talebinde rekor
Cenazesinde saf tutup kameralara "katil yakalansın" demişti! Gerçek ortaya çıktı, meğer hepsi oyunmuş!
Cenazesinde saf tutup kameralara "katil yakalansın" demişti! Gerçek ortaya çıktı, meğer hepsi oyunmuş!
Tartıştığı muavini ezerek ölümüne sebep olmuştu! O otobüs şoförünün mahkemedeki ifadesi pes dedirtti!
Tartıştığı muavini ezerek ölümüne sebep olmuştu! O otobüs şoförünün mahkemedeki ifadesi pes dedirtti!
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
Kocaeli'deki bir üretim fabrikada skandal görüntü! Patron işçinin elindeki kağıtları yüzüne fırlattı!
Kocaeli'deki bir üretim fabrikada skandal görüntü! Patron işçinin elindeki kağıtları yüzüne fırlattı!
Çok Okunanlar
Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme
Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu! Torununun ismini kulağına okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu! Torununun ismini kulağına okudu
Survivor adasına polis baskını! Olayın perde arkasını Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor adasına polis baskını! Olayın perde arkasını Acun Ilıcalı açıkladı
Yerli ve yabancı turist soyguncularına kötü haber! Fiyat listesi zorunluluğu bugün başladı!
Yerli ve yabancı turist soyguncularına kötü haber! Fiyat listesi zorunluluğu bugün başladı!
İstanbullu yeni yılın ilk gününde eve kapandı! Trafik yüzde bire düştü, yollar bomboş kaldı!
İstanbullu yeni yılın ilk gününde eve kapandı! Trafik yüzde bire düştü, yollar bomboş kaldı!
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti