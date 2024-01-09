Yaz gelmeden zam geldi: Algida, dondurmada okkalı zam yaptı!

2024 yılının başlamasına az bir süre kala zam haberlerini duyar olmuştuk. Ancak asıl zamların devamı 2024 yılının ilk günleriyle hız kazandı.

Dondurma mevsimine yaklaşık 5-6 ay var. Ancak yaz dönemi gelmemesine rağmen Algida, ürünlerde zam yaptı. Henüz diğer şirketlerden zam haberi gelmese de Mayıs ayının gelmesiyle beraber zamların çoğalması bekleniyor.

MAGNUM, YÜZDE 60 ZAM GÖRDÜ

Algida, 100 lira olan Magnum 6’lı pakete zam uyguladı. Yüzde 60 oranında yapılan zamla birlikte dondurmada yeni fiyat 160 lira oldu.

Dondurma sektörü gibi gıda, giyim, teknoloji ve birçok kalemde zamlar peş peşe geliyor. Algida gibi diğer şirketlerinde yaz sezonunda yeni fiyatlar uygulayabileceği düşünülüyor.