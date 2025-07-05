Yangında can kaybı sayısı arttı: İzmir, Ödemiş'ten acı haber geldi!

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından bir acı haber daha geldi. Yangında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin, yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümüyle Ödemiş'teki can kaybı sayısı üçe yükseldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında can kaybı sayısı üçe yükseldi.

Ödemiş'te çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edilmişti.

Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçe zarar görmüştü.

ÖDEMİŞ'TE 3. CAN KAYBI

Yangında alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan yaşamını yitirmişti.

Ödemiş'teki yangında orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetmişti.

Dün kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü Ödemiş yangınından bugün bir acı haber daha geldi.

Yangında yaralanıp entübe edilen orman işçisi Ragıp Şahin, kurtarılamadı.

Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Şahin, alevlerin arasında kalıp yaralanmıştı.

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Şahin'in kaybıyla birlikte Ödemiş'te can kaybı sayısı üçe yükseldi.

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Çarşamba akşamı yangının başladığı Ödemiş'te alevler dün kontrol altına alınabilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışması yapıldığını kaydetmişti.

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