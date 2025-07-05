  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Yangında can kaybı sayısı arttı: İzmir, Ödemiş'ten acı haber geldi!

Yangında can kaybı sayısı arttı: İzmir, Ödemiş'ten acı haber geldi!

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından bir acı haber daha geldi. Yangında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin, yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümüyle Ödemiş'teki can kaybı sayısı üçe yükseldi.

Yangında can kaybı sayısı arttı: İzmir, Ödemiş'ten acı haber geldi!
Yayınlanma:

Yangında can kaybı sayısı arttı: İzmir, Ödemiş'ten acı haber geldi!

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından bir acı haber daha geldi. Yangında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin, yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümüyle Ödemiş'teki can kaybı sayısı üçe yükseldi.

Yangında can kaybı sayısı arttı: İzmir, Ödemiş'ten acı haber geldi!

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında can kaybı sayısı üçe yükseldi.

Ödemiş'te çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edilmişti.

Yangında can kaybı sayısı arttı: İzmir, Ödemiş'ten acı haber geldi!

Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçe zarar görmüştü.

ÖDEMİŞ'TE 3. CAN KAYBI

Yangında alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan yaşamını yitirmişti.

Ödemiş'teki yangında orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetmişti.

Dün kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü Ödemiş yangınından bugün bir acı haber daha geldi.

Yangında yaralanıp entübe edilen orman işçisi Ragıp Şahin, kurtarılamadı.

Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Şahin, alevlerin arasında kalıp yaralanmıştı.

Şahin'in kaybıyla birlikte Ödemiş'te can kaybı sayısı üçe yükseldi.

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Çarşamba akşamı yangının başladığı Ödemiş'te alevler dün kontrol altına alınabilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışması yapıldığını kaydetmişti.

Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı dikkat çekti! "Halk bıktı ya" dedi, baklava kutusundaki avrolar sessizliğe gömdü!Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı dikkat çekti! "Halk bıktı ya" dedi, baklava kutusundaki avrolar sessizliğe gömdü!

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

Son dakika! CHP'li belediyelere peş peşe gözaltı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındıSon dakika! CHP'li belediyelere peş peşe gözaltı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı dikkat çekti! "Halk bıktı ya" dedi, baklava kutusundaki avrolar sessizliğe gömdü!
Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı dikkat çekti! "Halk bıktı ya" dedi, baklava kutusundaki avrolar sessizliğe gömdü!
Son dakika! CHP'li belediyelere peş peşe gözaltı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı
Son dakika! CHP'li belediyelere peş peşe gözaltı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı
CHP'de rüşvet artık ayyuka çıktı: Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki!
CHP'de rüşvet artık ayyuka çıktı: Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki!
Son dakika: CHP'li Adana ve Adıyaman Belediye Başkanlarına gözaltı!
Son dakika: CHP'li Adana ve Adıyaman Belediye Başkanlarına gözaltı!
İmamoğlu'nun sahte diploma iddianamesindeki soruşturma tamamlandı: İşte hakkında istenen ceza!
İmamoğlu'nun sahte diploma iddianamesindeki soruşturma tamamlandı: İşte hakkında istenen ceza!
Kaçkar Dağları'ndan acı haber: Düşen özel jetin pilotu hayatını kaybetti!
Kaçkar Dağları'ndan acı haber: Düşen özel jetin pilotu hayatını kaybetti!
Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe atan anne tutuklandı!
Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe atan anne tutuklandı!