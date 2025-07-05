  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? İşte yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 1 114

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? İşte yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 2 214

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 3 314

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, iç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ide normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 4 414

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 5 514

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 6 614

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 7 714

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 8 814

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 9 914

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 10 1014

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 11 1114

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 12 1214

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 13 1314

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde kuvvetli olacak: Cumartesi hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 14 1414

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege’de yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT