Yağışlar İstanbul barajlarının yüzünü güldürdü! Bir haftada artış oranı dikkat çekti

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar İstanbul barajlarına yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) son doluluk rakamlarını açıkladı

YAYINLAMA
Google News
Yağışlar İstanbul barajlarının yüzünü güldürdü! Bir haftada artış oranı dikkat çekti

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor.

İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.9'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03'e yükseldi. Böylece geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 50.37

Sazlıdere: 40.46

Istarancalar: 47.58

Kazandere: 41.98

Pabuçdere: 26.47

Ömerli: 76.07

Darlık: 72.25

Elmalı: 81.72

Terkos: 48.14

Alibey: 69.26

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bir haftalık yağış, İstanbul barajlarını yüzde 5.4 oranında doldurdu!
Bir haftalık yağış, İstanbul barajlarını yüzde 5.4 oranında doldurdu!
Bakan Tekin duyurdu! Şehitler için pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak
Bakan Tekin duyurdu! Şehitler için pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak
Türkiye şehitlerini uğurluyor...Şehit babasının o sözleri gözyaşlarına boğdu: Seninle gurur duyuyorum, Vatan sağ olsun
Türkiye şehitlerini uğurluyor...Şehit babasının o sözleri gözyaşlarına boğdu: Seninle gurur duyuyorum, Vatan sağ olsun
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı
Son Haberler
Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
2024 sosyal yardımları ne kadar oldu? Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı
2024 sosyal yardımları ne kadar oldu? Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı
Ayasofya'da yeni dönem: Giriş ücreti belli oldu
Ayasofya'da yeni dönem: Giriş ücreti belli oldu
Hırsız engel tanımadı! Önce sadaka kutusuna göz dikti sona park halindeki motosiklete!
Hırsız engel tanımadı! Önce sadaka kutusuna göz dikti sona park halindeki motosiklete!
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
Çok Okunanlar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 5-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 5-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o iller için uyarı geldi! 15 Ocak Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o iller için uyarı geldi! 15 Ocak Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bileğindeki yazı tepki çekmişti! İsrailli futbolcu Sagiv JJehezkel'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!
Bileğindeki yazı tepki çekmişti! İsrailli futbolcu Sagiv JJehezkel'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!
MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!
MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!
İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!
İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!
Yorumlananlar
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi