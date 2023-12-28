X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!

Eski adı twitter olan X'teki terör propagandası yapan şahsa mahkeme öyle bir ceza verdi ki tarihe geçecek...

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X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!

Erzurum’un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F.’nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F.’yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemeden tarihe geçecek ceza kararı!

Hakimlik, R.F.’nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

Kaynak: haber3.com

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