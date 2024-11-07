Victor Osimhen neden maske takıyor, sebebi ne, sakat mı? Osimhen açıkladı! İşte, şaşırtan o sebep!

Galatasaray'ın sezon başın flaş bir transfer ile kadrosuna kattığı dünyanın en iyi 5 forvetinden biri olan Victor Osimhen'in maçlara yüzüne maske ile çıkması nedeniyle izleyiciler, Victor Osimhenneden maske takıyor, sebebi ne, sakat mı? Osimhen açıkladı! İşte, şaşırtan o sebep!

VİCTOR OSİMHEN MAÇLARA MASKE İLE NEDEN ÇIKIYOR?

Serie A'da ilk kez gol krallığı yaşayan Afrikalı oyuncu olan Osimhen, 2021 yılından bu yana maske kullanıyor.

Nijeryalı golcü Ekim 2021'de Serie A'da Napoli ile Inter arasında oynanan mücadelede rakip defans Skriniar ile çarpıştıktan sonra yüz ameliyatı geçirdi.

Osimhen, sakatlığını atlattığından bu yana suratını korumak için "karbon fiber" maske kullanıyor.

OSİMHEN MAÇLARA MASKE TAKTIĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz Ocak ayında kariyerinin geri kalanında maske takmak zorunda olduğunu belirten Osimhen, "Kariyerimin geri kalanında maske takmak zorundayım çünkü çenemde ve yüzümde vidalar var. Cagliari'ye karşı oynadığımız son maçta topa kafa attığımda yüzümden kan aktı. Maske takılıyken bile kan vardı. Bu yüzden maske kullanmadan oynamak benim için gerçekten tehlikeli."

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VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

29 Aralık 1998'de Nijerya'da Lagos'ta dünyaya gelen Osimhen, futbola ilk olarak Ultimate Strikers FC Deba'nın altyapısında 2010 yılında başladı.

2012'ye kadar altyapıda oynayan Osimhen daha sonra Ultimate Strikers Academy'de 2017'ye kadar forma giydi. 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Osimhen, Ocak 2016'da Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile ön sözleşme imzaladı.

Ocak 2017'de 3.50 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan Osimhen, Ağustos 2018'de Belçika'nın Charleroi takımına kiralık olarak transfer oldu. İlk parlayışını Belçika'da gösteren yıldız oyuncu burada 36 maçta 20 gol atıp 4 asist yaptı. 2019 Temmuz'da 3.50 milyon Euro bedelle Charleroi oyuncunun bonservisini aldı ve 1 ay sonra Ağustos 2019'da 22.40 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

Lille'de gösterdiği tüm performans ile dünyada adından söz ettirmeye başlayan 1,86 boyundaki santrfor, Fransız ekibinde 38 maçta 18 gol atıp 6 asist yaptı ve Eylül 2020'de tarihine geçeceği Napoli'ye 77.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Kvaratshelia ile ikilisinin önderliğinde yıllar sonra gelen Napoli şampiyonluğunda gösterdiği performansla kulüp tarihine geçen Osimhen, şampiyonluk sezonunda 39 maçta 31 gol atıp Serie A'da 26 golle gol kralı oldu, 5 asist yaptı. Şu ana kadar Napoli ile 133 maça çıkıp 76 gol atan Osimhen 18 de asist yaptı. Geçen sezon Nijeryalı golcü 32 maçta 17 gol atıp 4 asist yaptı.

Victor Osimhen 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçildi aynı zamanda 2023 Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak, ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu oldu.