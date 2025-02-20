Vali Gül'den beklenen, o açıklama: 21 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte, o önemli açıklamalar...

Valilik açıkladı: Yarın İstanbul'un tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi mi?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. İstanbul'daki öğrenciler yarın için de meraklandı. Meteoroloji'nin yayımladığı İstanbul hava durumunda yarın da kar yağışının etkili olduğu görülünce okullar ile ilgili sorular gündemde kalmaya devam etti. Peki 21 Şubat 2025 Cuma yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'daki ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri bugün (20 Şubat) kar tatili yaşarken, yarın okul var mı öğrenmek istiyor. Pazar gününe kadar devam edecek olan kar yağışı, İstanbul'da yarın da okulların tatil olmasında etkili olur mu? 21 Şubat 2025 Cuma yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

VALİ GÜL'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, bu akşam saat 18.00'de AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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