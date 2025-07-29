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Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken, bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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