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Sahte içki bilançosu ürkütücü hale geldi! Ankara ve İstanbul'da ölenlerin sayısı gittikçe artıyor

Sahte içki bilançosu ürkütücü bir hale gelerek, Ankara ve İstanbul'da ölenlerin sayısı her geçen günde korkunç rakamlara doğru gidiyor.

Sahte içki bilançosu ürkütücü hale geldi! Ankara ve İstanbul'da ölenlerin sayısı gittikçe artıyor
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Vali Şahin'den sahte içki açıklaması: Sahte içi nedeniyle Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti. İşte önemli detaylar...

Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiği, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi. İstanbul'da ise sahte içki nedeniyle 23 günde 70 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ahte içki tüketimine bağlı vefat haberlerinde artış yaşanıyor. Ankara ve İstanbul'da sahte alkol tüketimine bağlı toplam 103 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da 20 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor...

Vali Şahin'den sahte içki açıklaması: Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi öldü!

ANKARA'DA 33 CAN KAYBI

Ankara'daki korkunç tabloyu Vali Vasip Şahin açıkladı.

Vali Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.


13 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ü tutuklandı.

Yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Vali Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

Vali Şahin'den sahte içki açıklaması: Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi öldü!

Vali Şahin'in açıklaması şu şekilde;

"Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

İSTANBUL'DA 23 GÜNDE 70 ÖLÜM

İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat arasında sahte içkiden 150 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi. Megakentte 70 kişi sahte içki tüketiminden hayatını kaybetti.

Vali Şahin'den sahte içki açıklaması: Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi öldü!

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi." diye konuştu.

İki ilde toplamda 40 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavisi devam ediyor.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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