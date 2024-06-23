Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…

Küresel sıcaklıklar arttıkça, göz sağlığını etkileyen bir dizi ısı kaynaklı oküler sendromla ilgili endişeler de artar. Küresel olarak sağlık profesyonellerinin gözlemlerine göre, uzun süreli yüksek sıcaklıklar kuru göz sendromu ve UV keratit gibi koşulları şiddetlendiriyor ve hatta kataraktın ilerlemesini hızlandırıyor.
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KURU GÖZ SENDROMU
Göz yüzeyinde yetersiz yağlama ile karakterize edilen sıcaklıklar arttıkça daha yaygın hale gelir. Gözyaşı buharlaşması sıcak ve kuru koşullarda hızlanır, gözleri az yağlanır ve tahrişe daha duyarlı bırakır.
UV KERATİT
Fotokeratit, kornea aşırı ultraviyole (UV) radyasyona maruz kaldığında ortaya çıkar. Gözlerin güneş yanığına benzer bu durum, UV ışınlarının su, kum veya beton gibi yüzeylere yansımasıyla daha da kötüleşir. UV radyasyonu sıcaklıklar tırmandıkça daha yoğun hale gelir ve daha büyük bir maruz kalma ve hasar riski oluşturur.
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KONJONKTİVİT
Pembe göz, en dış göz tabakasında ve göz kapaklarının iç yüzeyinde daha yüksek sıcaklıklarla benzer bir insidans artışı gösterir. Sıcak iklimler, konjonktivitten sorumlu bakteri ve virüslerin üreme hızlarını artırarak, yüksek nem ve sıcaklık alanlarda sorunu birleştirir.
YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI
Katarakt ve bulut görüşünün ilerlemesini de etkileyebilir. Isı, lenste protein bozunmasına yol açan oksidasyon süreçlerini hızlandırarak potansiyel olarak katarakt gelişimini hızlandırır.
GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNLEMLER
- Yüksek UV korumalı güneş gözlükleri, gözleri zararlı ışınlardan korumak için çok önemlidir. Koruyucu içermeyen yağlayıcı göz damlaları, gerekli nemi sağlayarak kuru göz semptomlarını hafifletebilir.
- Yeterli sıvı alımı, optimum gözyaşı üretiminin korunmasına yardımcı olduğundan, sulu kalmak başka bir önemli öneridir.
- Yükselen sıcaklıklar ve göz sağlığı sorunları arasındaki ilişki daha belirgin hale geldikçe, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimin önemi artmaktadır.
- Isı ile ilişkili riskleri anlamak ve basit koruyucu önlemler uygulamak, bu koşulların insidansını önemli ölçüde azaltabilir.