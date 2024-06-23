Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…

Küresel sıcaklıklar arttıkça, göz sağlığını etkileyen bir dizi ısı kaynaklı oküler sendromla ilgili endişeler de artar. Küresel olarak sağlık profesyonellerinin gözlemlerine göre, uzun süreli yüksek sıcaklıklar kuru göz sendromu ve UV keratit gibi koşulları şiddetlendiriyor ve hatta kataraktın ilerlemesini hızlandırıyor.

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KURU GÖZ SENDROMU

Göz yüzeyinde yetersiz yağlama ile karakterize edilen sıcaklıklar arttıkça daha yaygın hale gelir. Gözyaşı buharlaşması sıcak ve kuru koşullarda hızlanır, gözleri az yağlanır ve tahrişe daha duyarlı bırakır.

UV KERATİT

Fotokeratit, kornea aşırı ultraviyole (UV) radyasyona maruz kaldığında ortaya çıkar. Gözlerin güneş yanığına benzer bu durum, UV ışınlarının su, kum veya beton gibi yüzeylere yansımasıyla daha da kötüleşir. UV radyasyonu sıcaklıklar tırmandıkça daha yoğun hale gelir ve daha büyük bir maruz kalma ve hasar riski oluşturur.

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KONJONKTİVİT

Pembe göz, en dış göz tabakasında ve göz kapaklarının iç yüzeyinde daha yüksek sıcaklıklarla benzer bir insidans artışı gösterir. Sıcak iklimler, konjonktivitten sorumlu bakteri ve virüslerin üreme hızlarını artırarak, yüksek nem ve sıcaklık alanlarda sorunu birleştirir.

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YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI

Katarakt ve bulut görüşünün ilerlemesini de etkileyebilir. Isı, lenste protein bozunmasına yol açan oksidasyon süreçlerini hızlandırarak potansiyel olarak katarakt gelişimini hızlandırır.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNLEMLER