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Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş!

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Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş!
İstanbullular uzun süredir İstanbul'a kar yağışı beklerken karın yağmaması sonucu insanlar bir birlerine İstanbul'a kar neden yağmıyor, sebebi nedir sorsrsk merak ederken, uzaman isim İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sebebini açıkladı.
Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 1 114

Megakent İstanbul'da yaşayanlar bu kış ayında henüz karın tadını çıkartamadı.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 2 214

İstanbullular, kar yağışını dört gözle beklerken megakente niçin kar yağmadığı konusuna uzman isimden bir açıklama geldi.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 3 314

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, artan motorlu araç sayısıyla beraber trafiğin fazla olmasının kentte kar yağışını dolaylı yoldan etkileyebildiğini bildirdi.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 4 414

İstanbul, ABD merkezli yazılım şirketinin yayımladığı 2024 yılı raporunda New York'u geride bırakarak dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir olarak belirlendi.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 5 514

Kentte her geçen gün artan motorlu taşıt sayısı, trafikte geçirilen saatleri uzatırken hava kalitesini azaltıyor.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 6 614

Buna bağlı olarak da kentte yaşayan canlıların sağlığı olumsuz etkileniyor.

Prof. Dr. Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentte kayıtlı araç sayısının 6 milyona yaklaştığını söyledi.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 7 714

Bunun çok fazla olduğunu belirten Toros, "İstanbul'da kişiler yarım saatte gidecekleri yolu 1-2 saatte gidebiliyor. Bir araç yarım saat çalışacakken 2 saat çalışıyor. Yine bir araç ne kadar çok dur-kalk yaparsa atmosfere saldığı emisyon miktarı o kadar artıyor. Diğer bir nokta, biz sürücüler aslında doğru araç kullanmıyoruz. İleride bir kırmızı ışık var. Son noktaya kadar hızlı gidiyor, son anda frene basıyor veya yeşil ışık yandığında bir anda gaza basıyoruz. Bir anda duruşlar, kalkışlar hem ciddi anlamda egzozdan hem de fren, balata ve lastikten kirleticilerin atmosfere çıkmasına yol açıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman İstanbul'da artan trafik, atmosfere saldığımız kirletici miktarını, parçacık madde ve karbonmonoksit miktarını artıyor." diye konuştu.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 8 814

"İnsan sağlığını da bozuyor"

Prof. Dr. Toros, bu durumun insan sağlığını da etkilediğini, motorlu taşıtların kirlettiği havanın solunmasıyla birçok hastalığın beraberinde geldiğini anlattı.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 9 914

Vücuda en fazla giren maddenin hava olduğuna dikkati çeken Toros, "Kalitesi düştükçe daha çok kirli hava soluyoruz ve insan sağlığı daha olumsuz etkileniyor. Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı çalışmalarla her yıl hava kalitesi sebebiyle 7 milyonun üzerinde insanın ölümünden bahsediyor. Vücuttan içeriye giren o kirli hava başta ciğerlere, kalp damar yoluyla beyne kadar giden sıkıntılar yaşatıyor. Hem havayı kirletiyor hem de insan sağlığını bozuyor. Onun için İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların toplu taşıma kullanmaları veya evlerini iş yerlerine yakın noktaya taşıması önem arz ediyor. Artan araç sayısı doğrudan sağlığımızı, dolaylı olarak küresel iklim değişikliğini tetikliyor." ifadelerini kullandı.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 10 1014

"Hava kirliliğinde düşüşe geçmemize fırsat vermiyor"

Prof. Dr. Toros, 1990'lı yıllara bakıldığında İstanbul'da 3 haneli kirletici sayılardan bahsedildiğini, bunun şimdilerde iki haneli sayılara düşürüldüğünü fakat hedefin tek haneliler olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 11 1114

"Kar yağışını dolaylı yolla etkileyebiliyor"

İstanbul'da arazi yapısının çok fazla değişime uğradığını ve şehirdeki her bir aracın soba görevi gördüğünü vurgulayan Toros, egzozdan çıkan kirletici gazların karışmasıyla atmosferin kimyasal yapısının bozulduğunun altını çizdi.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 12 1214

Prof. Dr. Toros, kentteki araç sayısının fazla olmasının dolaylı olarak kar yağışını etkileyebildiğine işaret ederek, "Atmosfere saldığımız her bir kirletici doğrudan sağlığımızı etkiliyor ama dolaylı etkileri de var. İstanbul'da arazi yapısı tamamen değişmiş durumda, daha çok asfalt, araç ve insan var. İstanbul'daki her bir araç bir soba. Her bir aracın egzozundan kirletici gazlar, parçacık maddeler araç hareket edince ortaya çıkıyor. Bu parçacık maddeler atmosfere karışıyor ve atmosferin kimyasal yapısını değiştiriyor." dedi.

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 13 1314

Araç sayısına dikkat çekti

Şehirlerde arazi yapısının değişmesinin güneşten gelen ışınımın yeryüzünde daha çok hapsolmasına, yerin daha çok ısınmasına yol açtığına dikkati çeken Toros, şunları kaydetti:

Uzman isim açıkladı! Meğer İstanbul'a bu yüzden kar yağmıyormuş! 14 1414

"Şehirlerde, 'şehir ısı adası' dediğimiz bir kubbe meydana geliyor. Bu günlerde herkes kar yağışı bekliyor. Kar yağışı için 0 dereceye yakın ya da daha altında sıcaklık olması gerekiyor. Düşünün, sıcaklık İstanbul merkezinde şehir ısı adasından dolayı 2 derece. Araç sayısı bu kadar olmasaydı, sıcaklık belki 0 dereceye düşecekti. Kar yağacakken yağmur şeklinde yağıyor, kar yağışına engel olabiliyor. Bu tür yapılan çalışmalar da var. Biz sadece konforumuzu düşünüyoruz. Bir yere gitmek için aracın egzozdan çıkan kirletici atmosferimizde kısa vade veya uzun vadeli farklı olumsuz etkilerle bizi karşı karşıya bırakabiliyor."

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