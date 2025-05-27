Usta sanatçıya veda! Kansere yenik düşen İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor: Cumhurbaşkanından ailesine taziye mesajı...

Usta sanatçıya veda günü! Kanser sebebiyle vefat eden İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi şarkılarıyla tanınan ve akciğer kanseri sebebiyle vefat eden usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor. Şeşen'in cenazesi törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kanser tedavisi görürken 76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURMUŞTU

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi şarkılarıyla tanınan Şeşen'in vefatını ailesi "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" notuyla duyurmuştu.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçı için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor.

Veda törenine usta ismin ailesinin yanı sıra Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Sunay Akın, Talat Bulut, Yonca Lodi, Ferdi Akarnur gibi birçok ünlü isim katıldı.

Haberin Devamı

Dün vefat eden ünlü sanatçı İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen, konuştu.

Arzu Şeşen açıklamasında ''Son iki ayda neredeyse hiç görüşemedik konuşamadık.'' dedi.

İlhan Şeşen'in kızı Melis Şeşen tören öncesi Magazin Burada'ya konuştu.

"En son hepimizi bir arada gördüğüne çok sevinmişti." diyen Şeşen şunları söyledi:

"Bir tek şunu söylebilirim herhalde. Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi. En saygı duyduğum şey bu. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak çok güzel bir şey tabii."

Şeşen için öğle namazına müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınacak.

Sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Şeşen'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Erdoğan şunları yazmıştı:

"İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"

KÜLTÜR BAKANLIĞI DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı da sanatçının vefatı dolayısıyla "Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" şeklinde taziye mesajı yayımlamıştı.

"BU ŞARKI OLMASAYDI..."

Usta isim 2023'te 'Neler Oluyor Bize' parçası ile ilgili konuşmuştu.

"Bu şarkı olmasaydı, ben olmazdım." diyen Şeşen şunları söylemişti:

"Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim"

55. SANAT YILINI KUTLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy Belediyesi tarafından, sanatçının 55. sanat yılı için görkemli bir etkinlik düzenlenmişti.

Konser için bilet satışı yapılmadığı için salon tıklım tıklım dolmuştu.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Şeşen Kenan Doğulu ile bir düet yaparak hayranlarına müzik dolu anlar yaşatmıştı.

İşte İlhan Şeşen'den unutulmayacak bir 'Sen Benim Şarkılarımsın' performansı...