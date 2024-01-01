Ünlü zincir marketten yeni yılın ilk vukuatı! Ürünün fiyatı kasa başka, rafta başka çıktı!

Türkiye'de binlerce şubesi bulunan ünlü zincir markette kestane fiyatı rafta başka, kasada başka fiyat çıktı. Tüketiciler duruma tepki gösterdi.

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Ünlü zincir marketten yeni yılın ilk vukuatı! Ürünün fiyatı kasa başka, rafta başka çıktı!

Samsun’da Kavak ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde bulunan Mahmutlu Sapağı’ndaki ünlü bir zincir markette yılın ilk raf-kasa fiyat farkı vakası yaşandı. Kestaneyi 138 TL’den adlığını zanneden müşteriler, kasadan aldıkları fişte ürünü 169 TL’ye aldıklarını gördü. 31 TL’lik raf-kasa farkına itiraz eden müşteriler, durumun sebebini mağaza çalışanlarına sordular.

SEBEP: ETİKET DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTUK

Mağaza çalışanları, kestane fiyatındaki farkın etiketi değiştirmeyi unuttukları için yaşandığını söylediler. Vatandaşların etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın aynı olması gerektiğini hatırlatması üzerine ise çalışanlar, zammın yılbaşı ile birlikte uygulanmaya başlayacağını ve etiketleri yeni fiyatlara göre değiştireceklerini söylediler.

ÜRÜN BAŞINA 2 BİN 172 TL CEZA

Yetkililer, Ticaret Bakanlığı’nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77’nci Maddesi uyarınca raf-kasa fiyat farklarında satıcıya ürün başına 2 bin 172 TL ceza uygulandığı belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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