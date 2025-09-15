Ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı: Ufuk Özkan intihar girişiminde mi bulundu?

Son dönemde karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan eden Özkan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

