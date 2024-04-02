Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürekli işçi alımını paylaştı: Başvurular başladı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 69 (altmış dokuz) sürekli işçi alımı yapılacak olup adaylar başvurularını, 01.04.2024 - 05.04.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecektir.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, başvuru şartları için genel bir tablo yayınladı. Buna göre her ünvan için farklı başvuru şartları paylaşıldı. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını taşıması gerekmekte olup denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir.

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Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.