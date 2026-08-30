Tuzla Belediyesi’nden Serince’detrekking etkinliği: Vatandaşlar hem yürüdü hem serinledi

Tuzla Belediyesi, vatandaşların spor ve doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla Kocaeli Serince ormanlarında trekking etkinliği düzenledi. Doğayla iç içe gerçekleşen yürüyüşte vatandaşlar, temiz havanın ve yeşilin keyfini çıkardı.

Tuzla Belediyesi, yaz aylarında da spor etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Her adımda doğa ile buluştuk. Kocaeli Serince ormanlarında gerçekleştirdiğimiz trekking yürüyüşümüz ile hem taze oksijenle bedenimizi yeniledik hem de doğanın ritmiyle ruhumuzu dinlendirdik. Sporun ve doğanın uyumunu komşularımızla bir araya getirmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ZORLU PARKURDA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Etkinliğe katılan vatandaşlar, doğa yürüyüşünden duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonların devam etmesini istedi. Katılımcılar, özellikle parkurun zorluğuna rağmen doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.

“SİZLERİ DE SPORLA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Personeli İlkanErçelik ise etkinliğin amacının vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etmek olduğunu belirterek, “Amacımız vatandaşlarımıza fiziksel aktiviteyi sevdirmek, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmelerine imkan sunmak. Sizleri de sporla buluşmaya ve doğayla iç içe olmaya davet ediyoruz” dedi.