TÜVTÜRK resmen açıkladı! Artık o araçlar muayene yapılmayacak
Araç sahiplerinin muayene randevusu ile ilgili önemli değişiklik, TÜVTÜRK tarafından açıklandı. Bu araçlar artık muayene edilemeyecek.
TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene randevusu almak için resmi web sitesini ziyaret etmeleri gerektiğini bildirdi. Bu yeni düzenleme nedeniyle TÜVTÜRK istasyonlarında randevusuz muayene hizmeti verilmeyecek.
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Araç sahipleri, gezici istasyonlar aracılığıyla muayene randevusu alarak işlemlerini yapabilecek. Bu uygulama sayesinde, sürücüler istedikleri zaman ve günde araçlarını muayene edebilirler. Ancak randevusuz gelen araçlar muayeneden geçirilmeyecek.
EK TEST YAPILMAYACAK
Ek olarak, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan egzoz gazı emisyon ölçümü belgesini sunan araç sahipleri, ek bir testten muaf tutulacaklar. Bu değişikliğin amacı, muayene sürecinde yaşanan sorunları azaltmaktır.