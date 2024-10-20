TÜVTÜRK resmen açıkladı! Artık o araçlar muayene yapılmayacak

TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene randevusu almak için resmi web sitesini ziyaret etmeleri gerektiğini bildirdi. Bu yeni düzenleme nedeniyle TÜVTÜRK istasyonlarında randevusuz muayene hizmeti verilmeyecek.

Ünlü oyuncudan sert tepki! Atatürk paylaşımına sitem etti

Android kullanan herkes bunu yapsın! Telefon güvenliğini bir dakika içinde alacaksınız

Vergi borcu ödeyecekler dikkat edin! Dolandırıcılar siteyi klonladı

Araç sahipleri, gezici istasyonlar aracılığıyla muayene randevusu alarak işlemlerini yapabilecek. Bu uygulama sayesinde, sürücüler istedikleri zaman ve günde araçlarını muayene edebilirler. Ancak randevusuz gelen araçlar muayeneden geçirilmeyecek.

EK TEST YAPILMAYACAK

Ek olarak, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan egzoz gazı emisyon ölçümü belgesini sunan araç sahipleri, ek bir testten muaf tutulacaklar. Bu değişikliğin amacı, muayene sürecinde yaşanan sorunları azaltmaktır.