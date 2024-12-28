Türkiye'den yola çıkıyor: 8 kişilik heyet Kazakistan'daki uçak kazasını araştıracak!

Türkiye'den yola çıkıyor: Türkiye'den 8 kişilik heyet Kazakistan'daki uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi.

8 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağına ilişkin açıklamanın yanı sıra sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı.

Kazakistan, Aktau kenti yakınlarında düşen uçağa ilişkin kronolojiyi paylaştı

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı.

Kazakistan'da düşen uçağın bulunduğu bölgede olay yeri incelemeleri sürüyor.

Söz konusu uçağın kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir inceleme heyeti görevlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansının talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini ve yarından itibaren çalışmalara başlayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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