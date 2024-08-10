Türkiye'de ne kadar Suriyeli yaşıyor? Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'de yaşayan güncel Suriyeli sayısını açıkladı!

Türkiye'de ne kadar Suriyelinin yaşadığı hep tartışılıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk canlı yayında konuştu. Türkiye'de geçici koruma statüsü altında 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli olduğunu kaydederek, terörün bitme noktasına geldiğini ifade etti.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU

"Bizim göçle ilgili bir meselemiz var. Ama tüm dünyanın bir meselesi var. Küresel bir mesele bu. Artık son derece popüler bir konu oldu. Göç hep olmuştur. Türkiye'de toplam yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin 25 ikamet izni, 224 bin 698 uluslararası koruma altındakiler.

95 ülke ile vize muafiyeti uygulaması. 105 ülke vizeye tabi 58'i istizana tabi. Suriye'nin nüfusu 23,5 milyon. Bunların 17 milyonu Suriye'de 6,5 milyonu diğer ülkelerde bulunan. Karışıklık çıktığı günden bu yana 350 bin Suriyeli hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli var.

FİTNE ÇIKARILMAK İSTENİYOR

Rakamlar üzerinden fitne çıkarılmak isteniyor. Transit rota olmaktan çıktık. 396 bin 738 adresini güncellemeyen Suriyeli kaldı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili 14 ayda rekor sayıda deport yapıldı. Sahil Güvenlik destan yazıyor. Göçmen kaçakçılarının nefeslerini kesmekte kararlıyız. Tüm Suriye sınırında duvar var.

"TERÖR YURT İÇİNDE BİTME NOKTASINA GELDİ"

Bizim hükümetler döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve her zaman milletimize vermiş olduğumuz söz şu. Biz artık terörü bin yıldan beri kardeşliğimizin üzerine pusu kuran bu terörü topraklarımızdan tamamen kazıyıp atmak. Şükürler olsun ki gelinen noktada terör ülke içinde tamamen bitme noktasına geldi. Bunu açık yüreklilikle ifade etmemiz lazım. Sınır ötesinde Savunma Bakanlığımızın Pençe Harekatları ile hem Irak tarafında hem Suriye tarafında nasıl mücadele verdiğini aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızın da sözde liderleri ile ilgili hemen hemen her hafta iki, üç yapmış olduğu operasyonlarla bu başarıyı milletimize gösteriyoruz. Ülke içerisinde de hem kırsalda hem şehir içinde bölücü terör örgütü ve tüm terör örgütleri ile ilgili mücadelemizdeki kararlılığımızda huzurun yüzyılı. Huzurun yüzyılı nasıl olacak. Terörle ilgili herhangi bir ifade ve söylemin olmadığı bir yaşam olması lazım. Bakanlıklarımız bunun için büyük bir uyum ve gayretle çalışmaya devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artık yüzler gülüyor."