Türkiye yine kavrulacak! Eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor! Eyyam-ı bahur nedir?

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Arapça kökenli bir ifade olan “Eyyam-ı Bahur”, kelime anlamı olarak "boğucu sıcak günler" anlamına gelir. Halk arasında yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlamak için kullanılır.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkar. Nem oranının da artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık daha da yükselir. Gece bile sıcaklıkların düşmemesi nedeniyle uyku sorunları ve halsizlik gibi şikayetleri eyyamı bahurun etkili olduğu dönemde artar. Bu nedenle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için dikkatli olunması gereken bir dönemdir.

Eyyam-ı Bahur’un oluşmasında Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları ve atmosferdeki yüksek basınç sistemleri etkilidir. Bu durum, rüzgâr hareketliliğini azaltır ve sıcak havanın yeryüzünde birikmesine neden olur.