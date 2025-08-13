Türkiye yine kavrulacak! Eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor! Eyyam-ı bahur nedir?

  1. Anasayfa
Meteoroloji yayınladığı yeni hava durum tahmin raporuyla ve uzmanların uyarısıyla Eyyam-ı bahur sıcaklarının yeniden geri döndüğünü belirterek uyarılarda bulundu. Eyyam-ı bahur nedir? Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 13 Ağustos 2025 Çarşamba hava durumu ve sıcaklık oranları.
UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Türkiye, temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yeni bir “Eyyam-ı Bahur” dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen sıcak hava sisteminin hafta sonu itibarıyla etkisini göstereceğini ve 20 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Arapça kökenli bir ifade olan “Eyyam-ı Bahur”, kelime anlamı olarak "boğucu sıcak günler" anlamına gelir. Halk arasında yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlamak için kullanılır.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkar. Nem oranının da artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık daha da yükselir. Gece bile sıcaklıkların düşmemesi nedeniyle uyku sorunları ve halsizlik gibi şikayetleri eyyamı bahurun etkili olduğu dönemde artar. Bu nedenle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için dikkatli olunması gereken bir dönemdir.

Eyyam-ı Bahur’un oluşmasında Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları ve atmosferdeki yüksek basınç sistemleri etkilidir. Bu durum, rüzgâr hareketliliğini azaltır ve sıcak havanın yeryüzünde birikmesine neden olur.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK 13 AĞUSTOS 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA DURUMU 13 AĞUSTOS 2025

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

