Türkiye - Romanya maçını yönetecek hakem belli oldu!

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final maçını Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.

AMilli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C yolu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 26 Mart Perşembe günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ TÜPRAŞ STADI'NDA

Ay-yıldızlılar, Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde milliler, Slovakya - Kosova eşleşmesinin kazananı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli Takım, bu maçtan da galip ayrılması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası vizesini alacak.

Bakan Gürlek'e resmen kumpas! Tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti: Kullanıldım!Bakan Gürlek'e resmen kumpas! Tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti: Kullanıldım!

MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Asıl rejim değişikliği o ülkede yaşanmalıdır!MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Asıl rejim değişikliği o ülkede yaşanmalıdır!

Erol Köse'nin vasiyeti açıklandı: Son paylaşımı gündem olduErol Köse'nin vasiyeti açıklandı: Son paylaşımı gündem oldu

A Milli Futbol Takımında büyük eksiklik: Yıldız isim Romanya maçında forma giyemeyecek!
A Milli Futbol Takımında büyük eksiklik: Yıldız isim Romanya maçında forma giyemeyecek!
Liverpool maçında kolu kırılmıştı: Osimhen bugün ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılmıştı: Osimhen bugün ameliyata alındı
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Aslanlar yarın tarih yazacak mı? İşte bugün ve yarın oynanacak o maçlar...
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Aslanlar yarın tarih yazacak mı? İşte bugün ve yarın oynanacak o maçlar...
Aslan puan farkını açabilecek mi? İşte, Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'ler
Aslan puan farkını açabilecek mi? İşte, Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'ler
Hakem Asen Albayrak Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hakemlik kariyeri nedir?
Hakem Asen Albayrak Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hakemlik kariyeri nedir?
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e şok karar: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e şok karar: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte o liste...
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte o liste...