Türkiye - Romanya maçını yönetecek hakem belli oldu!
Son dakika... Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final maçını Fransız hakem yönetecek...
Son dakika... Türkiye - Romanya maçını yönetecek hakem belli oldu!
Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final maçını Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.
AMilli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C yolu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre, 26 Mart Perşembe günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.
Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ TÜPRAŞ STADI'NDA
Ay-yıldızlılar, Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.
Bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde milliler, Slovakya - Kosova eşleşmesinin kazananı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milli Takım, bu maçtan da galip ayrılması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası vizesini alacak.
