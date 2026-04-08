Türkiye o cinayeti konuşmuştu: Annesini kız kardeşini korurken öldürülen, Hakan Çakır davasında karar çıktı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Annesini kız kardeşini korurken öldürülen, 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın davasında karar açıklandı.

23 yaşındaki Hakan Çakır, Ankara’nın Keçiören ilçesinde, annesi ve kız kardeşiyle eve giderken uğradıkları sözlü taciz sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İkisi suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sanıklardan suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z.'ye 25 yıl, 17 yaşındaki B.S.Z.'ye 32 yıl, baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal'e ise müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

