Trump yine rahat durmadı: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak dünyanın dikkatini yine üzerine çekti: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a askeri silah sağlayan ülkelere yönelik sert bir adım atarak, bu ülkelere hiçbir istisna olmaksızın yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin sunduğu 15 maddelik şartların büyük bölümünde anlaşma sağlandığını duyurdu.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump "İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verdi.

İRAN’A SİLAH SAĞLAYAN ÜLKELERE YÜZDE 50 VERGİ

İlk açıklamasından kısa süre sonra ikinci bir açıklama yapan Trump, İran’a askeri destek sağlayan ülkelere yönelik sert bir adım atılacağını duyurdu. Trump, “İran’a askeri silah sağlayan herhangi bir ülkeye derhal geçerli olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır" şeklinde konuştu.

