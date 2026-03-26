Türkiye Körfez ülkelerine seslendi: İran savaşına dahil olmayın!

Türkiye'nin, Körfez'deki Arap ülkelerinin İran'a karşı savaşa katılmaması için büyük çaba gösterdiği ortaya çıktı. Ankara'nın; Suudi Arabistan, BAE, Katar ve diğer ülkelere yoğun diplomatik temaslarla sakinlik çağrısı yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin, Körfez'deki Arap ülkelerinin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmasını engellemek amacıyla yoğun diplomatik çabalar sarf ettiği kaydedildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Ankara'nın Körfez ülkelerine itidalli davranmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

Kaynaklar, Körfez'deki Arap ülkelerinin limanları, enerji tesislerini ve havaalanlarını vuran İran saldırıları karşısında sabırlarını yavaş yavaş yitirdiğini, bu saldırıların su gibi daha hayati alanları hedef alması durumunda bu ülkelerin savaşa katılabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kendilerini hedef alan saldırılar dolayısıyla Körfez ülkelerinin İran'a karşı yürütülen savaşa katılma niyetinde olduklarını yazmıştı.

TÜRKİYE TARAFLARI MASAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmesi ve diğer bölgesel muhataplarıyla telefon görüşmeleri yapmasıyla diplomatik çabalarını yoğunlaştırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Savaşın, bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini istemiyoruz. Özellikle Körfez ülkelerine yönelik misilleme eylemleri, böyle bir risk taşıyor." demişti.

Ankara, savaş ederken ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelere aracılık eden ülkelerden biri.

