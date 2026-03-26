Altın düştükçe düşüyor: Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
26 Mart 2026 10:12
26 Mart 2026 Perşembe günü altın fiyatlarını yatırımcıları yakından takip ediyor. Altın son dönemdeki düşüşünün ardından yeniden toparlanmanın yollarını arıyor. Vatandaşların "Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorusuna karşı, işte piyasalardaki durum...
Canlı altın fiyatları 26 Mart 2026 Perşembe günü büyük bir dikkatle takip ediliyor. Küresel finans piyasalarındaki makroekonomik dalgalanmalar, merkez bankalarının faiz projeksiyonları ve jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını tetiklemesiyle birlikte, 26 Mart 2026 Perşembe günü altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Altın son dönemdeki düşüşünün ardından yeniden toparlanmanın yollarını arıyor. Vatandaşların "Bugün gram altın ne kadar?" soruları yanıt beklerken Kapalıçarşı’nın kalbinden gelen anlık veriler rehber niteliği taşıyor. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 26 Mart 2026!
Canlı altın fiyatları 26 Mart 2026 sabahına hem yerel hem de küresel ölçekte yoğun bir veri akışıyla başladı. Hem bireysel yatırımcıların hem de büyük ölçekli fon yöneticilerinin pürdikkat takip ettiği gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ile Cumhuriyet altını fiyatları, ONS altın tarafındaki sert düşüşün etkisiyle iç piyasada aşağı seviyelere indi. Öte yandan kuyumcularda ve kapalı çarşıda yaşanan uzun kuyruklar ve altın bulunamaması da yatırım yapacak kişilerde ilgi uyandırdı. Özellikle "güvenli liman" arayışındaki yatırımcılar için Kapalıçarşı’daki anlık fiyat makasları ve kuyumculardaki fiziki altın talebi, bugün de piyasanın ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
ALTINDA 'ATEŞKES' İHTİMALİ
İran savaşı devam ederken dünya ABD ile İran'ın ateşkes için görüşme ihtimaline kitlendi. ABD'nin müzakerelerin başlaması için hafta başı Pakistan üzerinden Tahran'a ilettiği 15 maddelik teklifin İran tarafından değerlendirildiği ancak masada henüz müzakere seçeneğinin olmadığı belirtildi. İran yaptığı açıklamada ABD'nin şartlarının çok ağır olduğunu ve savaşı isterlerse kendilerinin sonlandıracağını belirtti. Trump ise İran'ı daha sert vurmakla tehdit etti.
Öte yandan Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederken İran geçiş ücreti ödeyen bazı gemilere izin verdi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması petrolün varil fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Yükselen enerji fiyatları enflasyonist baskı yaratırken, uzmanlara göre bu durum ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalini düşürüyor. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebi ile altına yöneliyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.443,93
Satış: 6.445,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI 26 MART 2026
Alış: 11.028,00
Satış: 12.687,00
ONS ALTIN FİYATI 26 MART 2026
Alış: 4.521,44 Dolar
Satış: 4.522,00 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 26 MART 2026
Alış: 43.909,00 TL
Satış: 48.007,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 26 MART 2026
Alış: 6,749 TL
Satış: 6,894 TL