Türk işletmeli gemiye İDA saldırısı! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi!

Türk işletmeli gemiye İDA saldırısı! Bakanlıktan açıklama geldi!

Ham petrol yüklü gemi ALTURA'ya, İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de İDA saldırısı gerçekleştirildi. Ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi, "Olay yerine gerekli unsurları gönderdik takip ediyoruz..."

Ham petrol yüklü gemi ALTURA'ya, İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de İDA saldırısı gerçekleştirildi. Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu. Olayda kimse yaralanmadı.

İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik'e ait olan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisine drone isabet etti.

Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

Drone isabet eden tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: İHA DEĞİL İDA SALDIRISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı ama Türk işletmeli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama olduğu, bizim acil arama merkezimize bildirim yaptığı ve gerekli unsurların sevk edildiğini söyleyebilirim. Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bir drone saldırısı değil, insansız deniz aracıyla (İDA) su seviyesinde saldırının yapıldığını düşünüyoruz. Dış kaynaklı bir patlama özellikle de makine dairesine neden geminin tamamen devre dışı bırakma amaçlı. Olay yerine gerekli unsurları gönderdik takip ediyoruz." dedi.

AĞIR YAPTIRIMLAR ALTINDAYDI

Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki liman şehri Novorossiysk'ten yola çıktığı tespit edilen tanker, uzun yıllar boyunca "Beşiktaş Denizcilik" bünyesinde "Beşiktaş Dardanelles" adıyla hizmet vermekteydi.

Gemi, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ağır yaptırım altına alındı. Mayıs 2024'te Panama merkezli "Kayseri Shipping" tarafından satın alınarak "Kayseri" adı verilen gemi, Kasım 2025'te İstanbul merkezli "Pergamon Denizcilik" bünyesine katılarak "ALTURA" adını aldı.

Tanker; 24 Ekim 2025'te Avrupa Birliği, 13 Aralık 2025'te İsviçre ve Ukrayna, son olarak da 24 Şubat 2026'da Birleşik Krallık tarafından arka arkaya ağır yaptırım listelerine dahil edildi.

