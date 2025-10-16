Manşetler
24
10:26
Türkiye'nin en mutsuz 8 mesleği bakın hangileri!
10:01
Sigara tiryakilerini üzecek yeni haber! En ucuz sigara 95 Liraya yükseldi
09:50
Fatih Ürek'in durumu kötü: Dostları ve sevenleri hastaneye akın etti!
09:31
Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
09:23
Türkiye dünyada vazgeçilmez oyuncu: 16 Ekim 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri
09:12
Hava durumu nasıl olacak, Sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji 16 Ekim 2025 hava durumu raporunu açıkladı
16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura anı gündem oldu: ''Adil olmaz'' dedi bir daha çekti!
16:05
Çekmeköy'de hareketli dakikalar: İETT otobüsü kaldırıma çıkarak dehşet saçtı! Araçlara ve yayalara çarptı!
15:54
Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'i peş peşe vurdu: Şehirde patlamalar sürüyor!
15:31
Bakan Uraloğlu rakam verdi: 63 milyon kişinin kullandığı cep telefonu çöp mü oluyor? 5G, o tarihten itibaren devreye giriyor!
Türkiye dünyada vazgeçilmez oyuncu: 16 Ekim 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri
16 Ekim 2025 09:23
Türkiye dünyada vazgeçilmez oyuncu! İşte, 16 Ekim 2025 Perşembe, gündeme dair merak edilen, gazete manşetleri...
