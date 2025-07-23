Türkiye dünyada diplomasi üstünlüğünü kurdu! Rusya ve Ukrayna bugün İstanbul'da yeniden masaya oturuyor...

Türkiye dünyada diplomasi üstünlüğünü kurdu: İstanbul bugün, Rusya ve Ukrayna arasında barış umutlarının yeniden ele alındığı kritik bir müzakere masasına ev sahipliği yapacak...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy pazartesi günü akşam saatlerinde yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasında çarşamba günü bir tur görüşme daha yapılacağını belirtti. Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski Rus heyetin başkanlığını yapacak. Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

HEYETLER İKİ KEZ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Ukrayna ve Rusya heyetleri, daha önce 16 Mayıs ve 2 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelmişti.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ SONUÇ VERMİŞTİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

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Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14, 19 ve 20 ile 26 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında 6 aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Bu zamana kadar ateşkesle ilgili kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

RUSYA'DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile esir asker ve cenaze değişimi konusunda sağlanan anlaşmaların başarılı olduğunu belirterek "Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok." dedi.

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