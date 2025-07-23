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Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın zirveden aşağı düştü! Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba yani bugün güne yatay yönlü seyirle başladı. Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Temmuz 2025 Çarşamba, güncel altın fiyatları...
Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 17

Altın zirveden aşağı düştü! Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba yani bugün güne yatay yönlü seyirle başladı. Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Temmuz 2025 Çarşamba, güncel altın fiyatları...

Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 27

Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba yani bugün güne yatay yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz gün tarihi zirveyi zorlayan altın fiyatları ABD ve Japonya arasındaki anlaşma sonrası yatay yönlü seyre geçti. Günün ilk ışıklarında gram altın fiyatları 4 bin 450 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 275 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 23 Temmuz alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 450 lira çeyrek altın ise 7 bin 275 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 37

ALTIN REKORDAN DÖNDÜ
Altın fiyatları zayıflayan dolar endeksi, gerileyen ABD tahvillerinin etkisi ve yatırımcıların Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ile yükselişini sürdürdü. Gece yarısı açıklanan ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşması sonrası altının ons fiyatı 3438 dolar seviyesine çıkarken, gram altın ise 4471 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Japonya ile, ABD'de 550 milyar dolarlık Japon yatırımı ve Amerikan malları için daha fazla pazar erişimi karşılığında, Japon ithalatına yönelik önerilen ABD gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 15'e düşüren bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası Fed, olağan toplantısı 29-30 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Yatırımcılar toplantı sonrası Fed'in eylül ayı için bir faiz indirimi sinyali verip vermeyeceğini bekleyecek.

Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 47

ONS ALTIN
3.417,88
3.418,22

Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 57

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.449,90
4.450,41

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.203,00
7.277,00

Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 67

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
14.407,00
14.554,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
28.275,78
28.833,45

Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 77

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
28.486,00
28.647,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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