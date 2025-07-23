Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba yani bugün güne yatay yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz gün tarihi zirveyi zorlayan altın fiyatları ABD ve Japonya arasındaki anlaşma sonrası yatay yönlü seyre geçti. Günün ilk ışıklarında gram altın fiyatları 4 bin 450 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 275 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 23 Temmuz alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 450 lira çeyrek altın ise 7 bin 275 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...