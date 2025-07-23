Altın zirveden aşağı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN REKORDAN DÖNDÜ
Altın fiyatları zayıflayan dolar endeksi, gerileyen ABD tahvillerinin etkisi ve yatırımcıların Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ile yükselişini sürdürdü. Gece yarısı açıklanan ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşması sonrası altının ons fiyatı 3438 dolar seviyesine çıkarken, gram altın ise 4471 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı.
ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Japonya ile, ABD'de 550 milyar dolarlık Japon yatırımı ve Amerikan malları için daha fazla pazar erişimi karşılığında, Japon ithalatına yönelik önerilen ABD gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 15'e düşüren bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.
ABD Merkez Bankası Fed, olağan toplantısı 29-30 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Yatırımcılar toplantı sonrası Fed'in eylül ayı için bir faiz indirimi sinyali verip vermeyeceğini bekleyecek.