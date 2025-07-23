IDEF’te gövde gösterisi: Roketsan'ın 6 yeni ürünü tanıtıldı

"AKATA, denizaltılarımızın kuvvet çarpanını üst noktalara taşıyacak"
Murat İkinci, denizdeki caydırıcılık gücünün önemine işaret ederek, daha önce ATMACA ve AKYA ile hem denizaltılarının hem de gemilerin Mavi Vatan'daki gücüne güç kattıklarını bildirdi.
Geçen sene gerçekleştirdikleri atışla ATMACA seyir füzesini denizaltıdan kapsülle attıklarını anımsatan İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem hava hem de deniz hedeflerine angaje olabilen seyir füzesi kabiliyeti, denizaltılarımızın stratejik silah sistemleri arasında yer alacak. Dünyada bu teknolojiye sahip olan çok az ülkeden birisi haline geldi ülkemiz. Buradaki caydırıcı etkisiyle aslında bizim denizaltılarımızın kuvvet çarpanını Mavi Vatan'da çok daha üst noktalara taşıyacak olan sistemimizi denizaltına fırlatılan AKATA kapsüllü ATMACA projemizi de sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz."