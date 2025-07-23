IDEF’te gövde gösterisi: Roketsan'ın 6 yeni ürünü tanıtıldı

İkinci, bir sonraki ürünlerinin Roketsan'ın en önemli faaliyet alanlarından biri olan uzay teknolojileriyle ilgili olduğunu belirterek, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak platformlarını kendilerinin geliştirdiğini söyledi.

Daha önce 400 kilogramlık faydalı yükü uzaya taşıyacak Şimşek-1 platformunun tanıtımını yaptıklarını anımsatan İkinci, "Bugün Şimşek-2 uydu fırlatma aracımızı paylaşıyoruz. Şimşek-2, 40 metreye yakın yüksekliğe sahip, 1,5 tonluk faydalı yükü 700 kilometrenin üzerindeki bir yörüngeye taşıyacak olan iki kademe sıvı yakıtlı itki sisteminden oluşan gelişmiş bir uzay aracı. Bu araç da aslında ülkemizin uzay alanındaki çalışmaların en üst noktasını oluşturan teknolojilerden bir tanesini ifade ediyor." şeklinde konuştu.