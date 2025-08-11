Türkiye 6.1 Sındırgı depremiyle sarsıldı: İşte depreme ilişkin son dakika bilgileri ve görüntüleri

Son dakika haberleri... İstanbul da dahil Marmara’da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:53'de merkez üssü Balıkesir'in, Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Büyük depremin ardından birçok artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Depremin kaç saniye sürdüğüne dair henüz açıklama yapılmadı.
Uzun süren depremin, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da yoğun şekilde hissedildiği ifade ediliyor.
İşte depreme ilişkin son dakika bilgileri...