Türkiye 6.1 Sındırgı depremiyle sarsıldı: İşte depreme ilişkin son dakika bilgileri ve görüntüleri

Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD son dakika haberiyle Türkiye merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 şiddetinde depremle sarsılırken deprem sonrası an be an yaşanan gelişmeler ve üzüntü verici görüntüler gelmeye başladı.
Son dakika haberleri... İstanbul da dahil Marmara’da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:53'de merkez üssü Balıkesir'in, Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Büyük depremin ardından birçok artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Depremin kaç saniye sürdüğüne dair henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süren depremin, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da yoğun şekilde hissedildiği ifade ediliyor.

İşte depreme ilişkin son dakika bilgileri...

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede peş peşe artçı depremler gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde yaşam olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını bildirdi.

00:00

BAKAN YERLİKAYA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ YARALANDI

Bakan Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonucu 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

23:13
6 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Sındırgı ilçesinde yıkılan binada depremin hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ardından sağ olarak çıkarılmasının ardından Hamide Önbaş da sağ olarak kurtarıldı. Enkazın altında başka bir insan olma ihtimaline karşı ses dinlemesi yapılıyor. Enkaz üzerinde belli aralıklarla konuşlanan ekipler, en ufak bir sesi bile dinlemeye çalışıyor. Etrafta olanların bir adım bile atmasını istemeyen ekipler, tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

23:09
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yıkılan binanın enkazı altında kalan 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

23:07

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin merkez üssü Sındırgı'ya gitti.

22:46

DEPREMİN ARDINDAN 20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 0 ila 3 arası 15, 4 ila 5 arası ise 5 olmak üzere toplam 20 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Şu ana kadar, 0-3 arası 15, 4-5 arası 5 olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında, 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

22:09
URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası haberleşme noktasında bir kesinti olmadığını duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun."

21:51
1 VATANDAŞ DAHA KURTARILDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

21:47
KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Sındırgı ilçesinde bir bina yıkıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

21:33
BAKAN YERLİKAYA: BÜYÜK BİR YIKIM İHBARI ALMADIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada; "Büyük bir yıkım ihbarı almadık, taramalar sürüyor. Sındırgı'da bir bina yıkıldı." dedi. Yerlikaya, enkaz altında kalan 6 kişiden 5'inin kurtarıldığını açıkladı. Bir kişinin ise kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

21:29
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

21:22
BAKAN MEMİŞOĞLU: HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMAMAKTA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 4 yaralının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini ve hayati tehlikenin bulunmadığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

21:09
AFAD: SAHA TARAMALARI DEVAM ETMEKTE

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir."

20:59
AFAD: RİSKLİ BİNALARDAN UZAK DURUN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarıda bulundu. AFAD, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" dedi.

20:53

20:53
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

20:50

20:50
SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANI: 10 BİNA YIKILDI

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Yıkılan binada 6 kişi yaşıyordu, 4’üne ulaştık, kurtardık, 2 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. Binanın altındaki eczane tamamen yıkıldı. Pek çok mahallede yıkılmalar var. Tek katlı, iki katlı, üç katlı… 10’dan fazla binanın yıkıldığı bilgisi var. Bazı yerlerden haber alamadık. GSM operatörlerinde sorun yaşanıyor" açıklaması yaptı.

20:49
İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

20:38
3 DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

20:36
DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

20:20

20:24
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne ilişkin görüntü.

20:18
BAKAN YERLİKAYA İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

20:18
CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

19:59
DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

19:53
BALIKESİR'DE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

