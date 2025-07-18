Türk vatandaşlarına vize geldi: Peki hangi ülkelerde geçerli olacak? İşte detaylar...

Avrupa Komisyonu'nun aldığı son kararla, Türk vatandaşlarına verilecek Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor. Brüksel'in aldığı kararın hangi ülkelerde geçerli olacağı belli oldu.

Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre artık Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlayacak.

Komisyon tarafından yayınlanan belge "Türkiye'de ikamet eden ve kısa süreli vize için Türkiye'ye başvuran Türk vatandaşlarına çok girişli vize verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralların oluşturulması" başlığıyla hazırlandı.

"İYİ NİYETLİ BAŞVURULAR ARTTI"

Belgede, Türkiye'deki yerel Schengen işbirliği kapsamında yapılan bir değerlendirmeye göre daha önce yasal olarak vize kullanmış olan Türk vatandaşı iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayısının artmaya devam ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.

Bu başvuru sahipleri grubunun, ilk kez başvuranların aksine, düşük göç ve güvenlik riski teşkil ettiği kaydedildi.

Bu nedenle, daha elverişli kuralların bu başvuru sahiplerine uygulanması gerektiği ifade edilirken belirlenen giriş koşullarını yerine getirilmesi halinde, vizenin geçerlilik süresi, seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşmadığı sürece, çok girişli vize verileceği kaydedildi.

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Uygulamadan, geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

-Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek

-6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek

-Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek

-Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak:

Belçika, Bulgaristan, ÇekCumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bolat şunları söyledi:

"AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve üye ülkelere göndermiştir.

İlk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak."

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