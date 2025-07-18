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Erdoğan’dan aileye destek verecek açıklama: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından memurları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı...

Erdoğan’dan aileye destek verecek açıklama: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacak!
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Erdoğan’dan aileye destek verecek açıklama: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada memurları ilgilendiren önemli bir müjde verdi. Erdoğan, "Çocukları ilköğretim çağına gelene kadar memurlarımıza yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında memurlara müjdeyi verdi.

Erdoğan’dan aileye destek verecek açıklama: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacak!

ÇOCUK SAHİBİ MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu olan memurlara yarı zamanlı çalışma hakkının getirildiğini söyledi. Düzenlemenin bu akşam yönetmelikle hayata geçeceğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugünkü kabine toplantısında aile yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak.

Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

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